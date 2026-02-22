Vendiendo humo

Este domingo fue abatido en Tapalpa, Jalisco, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, objetivo prioritario tanto en México como Estados Unidos.

Su caída derivó en una ola de violencia en varias entidades del país, sobre todo en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima, Nayarit, Baja California y Tamaulipas.

TE PUEDE INTERESAR: México y los riesgos después de la muerte de ‘El Mencho’

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno debe mantenerse atento ante escalada de violencia tras abatimiento de ‘El Mencho’: experto de la UAdeC