Las acciones caen. Las ventas se enfrían. ¿Qué pasa en el mercado chino de vehículos eléctricos?

CHINA- Según casi todos los criterios, el fabricante chino de automóviles BYD parece imparable.

Luego de una década luchando por establecerse en la industria automovilística BYD ha superado a Tesla, convirtiéndose en el fabricante de vehículos eléctricos más grande del mundo. Las ventas de la empresa se están expandiendo rápidamente en Europa y Latinoamérica, y es posible que pronto puedan acceder a nuevos mercados potencialmente lucrativos, como Canadá.

Pero los inversionistas están perdiendo entusiasmo por el ascenso de BYD, que pasó de ser un fabricante de baterías poco conocido al liderazgo en el segmento de más rápido crecimiento del mundo automotriz. Las acciones de la empresa han caído aproximadamente un 40 por ciento desde el máximo alcanzado el pasado mayo, lo que la convierte en una de las firmas más golpeadas por una venta general de acciones chinas de vehículos eléctricos que se aceleró la semana pasada tras el reporte de cifras de ventas débiles en enero.

La intensa competencia está disminuyendo los márgenes de ganancia, los subsidios gubernamentales están desapareciendo y, debido a la aceleración de los ciclos de producción, ninguna empresa puede mantener el liderazgo por mucho tiempo.

BYD es emblemática de cómo las empresas chinas de vehículos eléctricos se están convirtiendo en víctimas de su propio éxito. El mercado nacional, impulsado en parte por los subsidios del gobierno, ha crecido de manera rápida, pero las empresas chinas están “llegando al límite de la cantidad de personas para las que tiene sentido” adquirir uno, señaló John Paul MacDuffie, profesor de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania.

Las ventas se concentran en las grandes ciudades, donde la infraestructura de recarga está más desarrollada; en gran parte del resto del país tener un vehículo eléctrico simplemente no es práctico. Ahora, BYD y otros fabricantes de automóviles deben convertir a los compradores esporádicos en clientes habituales, construyendo el tipo de relaciones de marca a largo plazo de las que han dependido los fabricantes de automóviles más consolidados.

“BYD ha crecido tan rápido que se está quedando sin clientes nacionales nuevos”, dijo MacDuffie.

Las dificultades del mercado chino de vehículos eléctricos se evidenciaron el mes pasado. Luego de crecer un 28 por ciento el año pasado, en enero las entregas de vehículos eléctricos de BYD cayeron cerca de un 33 por ciento respecto al año anterior. Las ventas totales de vehículos eléctricos nuevos cayeron casi un 20 por ciento, según la Asociación China de Fabricantes de Automóviles.