Busca AIERA fortalecer infraestructura y movilidad en parques industriales de Ramos Arizpe

Coahuila
/ 3 marzo 2026
    En el encuentro con las autoridades, el titular de la AIERA, Diego Gándara Cavazos, tocó el tema del rezago en infraestructura y movilidad que afecta a Ramos Arizpe. ESPECIAL

Plantean ante autoridades municipales la necesidad de puentes ferroviarios, repavimentación y mayor control vial

RAMOS ARIZPE, COAH.- La Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA), encabezada por Diego Gándara Cavazos, sostuvo una reunión con autoridades municipales para abordar el rezago en infraestructura y movilidad que afecta el crecimiento de la zona industrial.

Diego Gándara Cavazos calificó estos encuentros como "reuniones muy oportunas, reuniones que dejan mucho beneficio porque la intención es acercar a la comunidad industrial con el sector público", buscando soluciones conjuntas a problemas actuales.

TE PUEDE INTERESAR: IMSS Coahuila inicia Ruta de la Investigación 2026 para residentes

El representante de la AIERA señaló que el crecimiento del parque vehicular ha superado la capacidad de las vialidades. Por ello, se discutieron temas de "infraestructura y movilidad, que es una problemática que afecta a todos debido al amplio crecimiento".

Entre las peticiones destaca la mejora en los accesos y el mantenimiento de vialidades que conectan con Saltillo y Arteaga. Gándara enfatizó la urgencia de atender el cruce con el bulevar Óscar Flores Tapia, el cual se encuentra "muy saturado".

Sobre este punto, sugirió realizar un análisis de sincronización de semáforos y una repavimentación completa. Según el directivo, "el bacheo no es suficiente por el deterioro del área", requiriendo una intervención integral en las vías de comunicación.

Asimismo, se abordó el riesgo de los camiones de carga estacionados en la vía pública. La AIERA busca que la "Policía Municipal ayude a tener mayor control" y coordinar con las empresas para evitar que las unidades obstruyan las calles.

En cuanto al transporte de "scrap", se solicitó mayor vigilancia de tránsito. Gándara pidió que las autoridades sean "más estrictos en el cumplimiento del reglamento y los límites de velocidad para mejorar la movilidad hacia la zona industrial".

Respecto al proyecto federal del tren, el empresario solicitó gestiones para garantizar que "todos los cruces cuenten con un puente", evitando que el incremento en la frecuencia de viajes paralice el tráfico en las zonas habitacionales e industriales.

Finalmente, la reunión sirvió para consultar el destino de los recursos del Impuesto Sobre Nómina (ISN) aprobados para este año. Gándara reiteró que el objetivo es que las instituciones públicas "atiendan las preocupaciones directamente del sector".

