IMSS Coahuila inicia Ruta de la Investigación 2026 para residentes

Coahuila
/ 3 marzo 2026
    IMSS Coahuila inicia Ruta de la Investigación 2026 para residentes

El programa busca capacitar a residentes de nuevo ingreso en supervisión y asesoría en investigación.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila puso en marcha la “Ruta de la Investigación 2026”, una estrategia dirigida a capacitar a residentes de nuevo ingreso en materia de supervisión y asesoría en investigación.

La iniciativa se desarrolla a través de la Coordinación de Planeación y Enlace de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas (JSPM), con el objetivo de fortalecer la formación académica y el cumplimiento de la normativa institucional.

El coordinador auxiliar médico en Investigación en Salud, doctor Carlos Lozano Mendoza, explicó que la capacitación contempla la difusión de lineamientos y el fomento al apego de compromisos en los tiempos establecidos, conforme al manual de Procedimiento para la planeación, programación, operación y evaluación del proceso educativo de residentes en curso de adiestramiento de especialización en el IMSS 2510-003-019.

Como parte de esta ruta, se prevé visitar 10 unidades médicas en las regiones Centro, Norte, Sureste, Carbonífera y Laguna, donde se impartirá un curso de inducción que alcanzará a más de 217 residentes en especialidades como Medicina Familiar, Medicina del Trabajo y Ambiental, Medicina de Urgencias, Ginecología y Obstetricia, Cirugía General, Pediatría, Anestesiología, Epidemiología, Geriatría Directa, Medicina Interna, así como Traumatología y Ortopedia.

Los residentes contribuyen directamente a la atención de derechohabientes durante su formación en hospitales y clínicas.
Los residentes contribuyen directamente a la atención de derechohabientes durante su formación en hospitales y clínicas. CORTESÍA

Lozano Mendoza destacó que la etapa formativa de las médicas y médicos especialistas se desarrolla en unidades médicas y hospitales, espacios donde, durante su trayectoria académica, contribuyen de manera significativa a la atención de los derechohabientes.

Subrayó que este proceso resulta fundamental para el desarrollo profesional y humano de los residentes, al permitirles interactuar directamente con pacientes reales en un entorno supervisado.

