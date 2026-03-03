IMSS Coahuila inicia Ruta de la Investigación 2026 para residentes

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila puso en marcha la “Ruta de la Investigación 2026”, una estrategia dirigida a capacitar a residentes de nuevo ingreso en materia de supervisión y asesoría en investigación.

La iniciativa se desarrolla a través de la Coordinación de Planeación y Enlace de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas (JSPM), con el objetivo de fortalecer la formación académica y el cumplimiento de la normativa institucional.

El coordinador auxiliar médico en Investigación en Salud, doctor Carlos Lozano Mendoza, explicó que la capacitación contempla la difusión de lineamientos y el fomento al apego de compromisos en los tiempos establecidos, conforme al manual de Procedimiento para la planeación, programación, operación y evaluación del proceso educativo de residentes en curso de adiestramiento de especialización en el IMSS 2510-003-019.

Como parte de esta ruta, se prevé visitar 10 unidades médicas en las regiones Centro, Norte, Sureste, Carbonífera y Laguna, donde se impartirá un curso de inducción que alcanzará a más de 217 residentes en especialidades como Medicina Familiar, Medicina del Trabajo y Ambiental, Medicina de Urgencias, Ginecología y Obstetricia, Cirugía General, Pediatría, Anestesiología, Epidemiología, Geriatría Directa, Medicina Interna, así como Traumatología y Ortopedia.