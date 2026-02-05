Destinan mil 700 mdp del Impuesto Sobre Nómina para obras en Coahuila

Mientras que el año pasado el Fideicomiso del .8 del Impuesto Sobre Nómina (ISN) contó con 1,480 millones de pesos a nivel Coahuila, este año se tiene pronosticado mil 700 millones de pesos, señaló Luis Arizpe Jiménez.

Al cuestionarle porqué creció el ingreso cuando bajó el empleo sobre todo en el sector automotriz, el presidente del Comité Técnico del Fideicomiso del ISN del .8, respondió que esto se debe a que creció el empleo en otros sectores, además de que se tiene el incremento en los sueldos y salarios.

En el caso de la industria automotriz señaló que a nivel local está muy enfocada a los carros eléctricos y la demanda de estos vehículos no ha sido la esperada, por lo que esto tomará un poco más de tiempo.

Arizpe Jiménez recordó que el año pasado se dieron más recursos a las zonas que tienen menos captación y en otros años le toca a diferentes regiones un poco más el porcentaje.

“Creo que ha beneficiado mucho este fideicomiso ha beneficiado en base a ese recurso extraordinario que se tiene con ese el punto extra del ISN se ha podido hacer estas obras”, aseguró.

En el caso de las obras que se terminaron el año pasado, comentó que fueron prácticamente todas y de las obras de 2026, recordó que para la Región Sureste vienen segundas o terceras etapas en la prolongación de Los Pastores, la de Valdés Sánchez y Nazario Ortiz, así como una inversión en la Etapa 8 del Relleno Sanitario de Saltillo.

Finalmente de las propuestas de obras que presentó la Unión de Organismos Empresariales Coahuila Sureste (UOECS) comentó que el 60% y las otras solicitadas todavía no tenían los proyectos ejecutivos, los que se estarán preparando este año para que esas obras se puedan hacer el siguiente año.