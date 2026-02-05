Destinan mil 700 mdp del Impuesto Sobre Nómina para obras en Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 5 febrero 2026
    Destinan mil 700 mdp del Impuesto Sobre Nómina para obras en Coahuila
    Luis Arizpe Jiménez señaló que la Región Sureste es la que más recauda y en forma proporcional recibe el recurso. FOTO: REBECA RAMÍREZ/VANGUARDIA.

Lo anterior, representó un incremento a diferencia del año pasado cuando fue 1,480 mdp a nivel estatal

Mientras que el año pasado el Fideicomiso del .8 del Impuesto Sobre Nómina (ISN) contó con 1,480 millones de pesos a nivel Coahuila, este año se tiene pronosticado mil 700 millones de pesos, señaló Luis Arizpe Jiménez.

Al cuestionarle porqué creció el ingreso cuando bajó el empleo sobre todo en el sector automotriz, el presidente del Comité Técnico del Fideicomiso del ISN del .8, respondió que esto se debe a que creció el empleo en otros sectores, además de que se tiene el incremento en los sueldos y salarios.

TE PUEDE INTERESAR: Las remesas a México caen un 4.6% en 2025 por las políticas migratorias de Trump

En el caso de la industria automotriz señaló que a nivel local está muy enfocada a los carros eléctricos y la demanda de estos vehículos no ha sido la esperada, por lo que esto tomará un poco más de tiempo.

Arizpe Jiménez recordó que el año pasado se dieron más recursos a las zonas que tienen menos captación y en otros años le toca a diferentes regiones un poco más el porcentaje.

“Creo que ha beneficiado mucho este fideicomiso ha beneficiado en base a ese recurso extraordinario que se tiene con ese el punto extra del ISN se ha podido hacer estas obras”, aseguró.

En el caso de las obras que se terminaron el año pasado, comentó que fueron prácticamente todas y de las obras de 2026, recordó que para la Región Sureste vienen segundas o terceras etapas en la prolongación de Los Pastores, la de Valdés Sánchez y Nazario Ortiz, así como una inversión en la Etapa 8 del Relleno Sanitario de Saltillo.

Finalmente de las propuestas de obras que presentó la Unión de Organismos Empresariales Coahuila Sureste (UOECS) comentó que el 60% y las otras solicitadas todavía no tenían los proyectos ejecutivos, los que se estarán preparando este año para que esas obras se puedan hacer el siguiente año.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Economía
obras públicas

Localizaciones


Coahuila

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Contrarreforma electoral sin base

Contrarreforma electoral sin base
true

Dictadura bananera: Los indefendibles de la 4T en Campeche
true

POLITICÓN: Sheinbaum mide cercanías con empresarios, incluidos 15 coahuilenses
El abandono de mascotas en la calle también es maltrato animal y debe denunciarse.

Denuncian un caso más de crueldad animal en Saltillo; activistas piden investigación
El mandatario cubano advierte sobre “tiempos difíciles” y una reorganización nacional para enfrentar la persecución energética de EE. UU. tras la caída del suministro venezolano

‘Viviremos tiempos difíciles’: Miguel Díaz-Canel; agradece apoyo a Sheinbaum ante desabasto de petróleo en Cuba
La Secretaría de Salud de Coahuila prevé instalar un módulo sanitario en aeropuertos del estado para monitorear a viajeros internacionales con síntomas, como parte de los protocolos especiales de vigilancia.

Reforzarán vigilancia sanitaria en aeropuertos de Coahuila ante llegada de visitantes por el Mundial
A pesar del agotamiento por la guerra, muchos analistas advierten que una retirada sin garantías de seguridad sólidas permitiría a Rusia reagruparse para lanzar nuevos ataques.

En aras de la paz, los ucranianos consideran lo impensable: ceder territorio
Melinda French Gates durante un evento público. La filántropa recientemente calificó como “dolorosas” las nuevas revelaciones sobre los vínculos de su exmarido con Jeffrey Epstein.

Melinda French Gates habla sobre las menciones a Bill Gates en los archivos Epstein