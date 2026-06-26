Rescatista de Múzquiz, Coahuila, se sumará a misión de rescate tras terremotos en Venezuela

El brigadista informó que su salida está prevista en los próximos días desde la Ciudad de México, donde aguardará su incorporación a un segundo o tercer contingente de especialistas, dependiendo de la coordinación logística y de la disponibilidad de vuelos destinados al traslado de los equipos de emergencia.

MÚZQUIZ, COAH.- El rescatista coahuilense, Armando López Guerrero, integrante de la brigada Topos de México y originario del municipio de Múzquiz , se alista para viajar a Venezuela con el propósito de integrarse a las operaciones de búsqueda y rescate desplegadas tras el sismo que provocó el colapso de decenas de inmuebles y dejó personas atrapadas bajo los escombros.

La movilización forma parte del apoyo internacional que México brinda ante la contingencia, luego de que un primer grupo de rescatistas arribó al País sudamericano para participar en las tareas de localización y auxilio.

REFUERZAN OPERATIVO INTERNACIONAL

De acuerdo con la brigada Topos de México, alrededor de 45 edificios sufrieron colapsos en distintas zonas afectadas por el movimiento telúrico, situación que activó protocolos internacionales de asistencia para fortalecer las labores de rescate.

Para agilizar el despliegue del personal especializado, una aerolínea comercial colabora en el traslado de los brigadistas, permitiendo que los equipos con experiencia en estructuras colapsadas lleguen con mayor rapidez a las áreas donde continúan las labores de búsqueda.

Ante la magnitud de la emergencia, la organización emitió una convocatoria para incorporar más rescatistas a la misión, con el objetivo de ampliar la capacidad operativa en los sitios siniestrados.

RECONOCEN VOCACIÓN DE SERVICIO

Armando López Guerrero permanecerá aproximadamente un mes en territorio venezolano, periodo durante el cual colaborará en las tareas humanitarias con la autorización de su centro de trabajo.

La alcaldesa de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, expresó su reconocimiento al rescatista por representar al municipio en una misión internacional de ayuda y destacó el compromiso solidario de quienes integran este tipo de brigadas especializadas.

La participación del coahuilense forma parte de los esfuerzos de cooperación internacional que se han desplegado en América Latina para atender emergencias sísmicas, mediante la colaboración de equipos altamente capacitados en búsqueda, rescate y atención de desastres.