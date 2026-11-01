Buscan a perrita que se llevó una familia en Saltillo; ofrecen recompensa para recuperarla

En las imágenes se observa un automóvil color vino del que desciende una familia. Varias niñas que viajaban en el vehículo bajan disfrazadas y, mientras caminan por el sector, una de ellas se acerca a una pequeña perrita que se encontraba en la calle y la carga.

El robo de una pequeña perrita en la colonia Loma Linda de Saltillo ha generado preocupación, luego de que la familia compartiera un video difundido en redes sociales mostrara el momento en que una menor disfrazada se acerca al animal y se lo llevara.

El animal, de comportamiento dócil, permite que la menor lo tome y se aleje con él, sin que aparentemente las personas que la acompañaban intervinieran para dejarla en el sitio.

La propietaria explicó que la perrita no estaba abandonada ni se encontraba sola, sino que la acompañaba mientras ella acudía a llevar agua de la llave ubicada junto a una camioneta. Sin embargo, en un descuido, el animal se alejó unos metros y fue entonces cuando ocurrió la situación.

A través de una publicación en redes sociales, la familia pidió ayuda para localizarla y solicitó a quienes reconozcan a las personas que aparecen en el video que proporcionen información para recuperarla. También ofrecieron una recompensa.

La perrita es de casa y llevaba puesto el suéter que aparece en las fotografías compartidas por sus dueños, quienes esperan que pueda regresar pronto con su familia.

Quienes tengan información pueden comunicarse al teléfono 844 606 2763 o acudir a la calle Nopal número 2243, en la colonia Loma Linda.