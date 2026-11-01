Buscan a perrita que se llevó una familia en Saltillo; ofrecen recompensa para recuperarla

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    Buscan a perrita que se llevó una familia en Saltillo; ofrecen recompensa para recuperarla
    Una cámara captó el momento en que una menor se acerca a la pequeña perrita y se aleja con ella. REDES SOCIALES

Una familia busca recuperar a su pequeña mascota, luego de que una menor se la llevara mientras caminaba por calles de Loma Linda; ofrecen recompensa

El robo de una pequeña perrita en la colonia Loma Linda de Saltillo ha generado preocupación, luego de que la familia compartiera un video difundido en redes sociales mostrara el momento en que una menor disfrazada se acerca al animal y se lo llevara.

En las imágenes se observa un automóvil color vino del que desciende una familia. Varias niñas que viajaban en el vehículo bajan disfrazadas y, mientras caminan por el sector, una de ellas se acerca a una pequeña perrita que se encontraba en la calle y la carga.

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El animal, de comportamiento dócil, permite que la menor lo tome y se aleje con él, sin que aparentemente las personas que la acompañaban intervinieran para dejarla en el sitio.

La propietaria explicó que la perrita no estaba abandonada ni se encontraba sola, sino que la acompañaba mientras ella acudía a llevar agua de la llave ubicada junto a una camioneta. Sin embargo, en un descuido, el animal se alejó unos metros y fue entonces cuando ocurrió la situación.

A través de una publicación en redes sociales, la familia pidió ayuda para localizarla y solicitó a quienes reconozcan a las personas que aparecen en el video que proporcionen información para recuperarla. También ofrecieron una recompensa.

La perrita es de casa y llevaba puesto el suéter que aparece en las fotografías compartidas por sus dueños, quienes esperan que pueda regresar pronto con su familia.

Quienes tengan información pueden comunicarse al teléfono 844 606 2763 o acudir a la calle Nopal número 2243, en la colonia Loma Linda.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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