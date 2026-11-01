Javier Díaz supervisa mantenimiento urbano en Saltillo; cuadrillas atienden principales avenidas

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    Javier Díaz supervisa mantenimiento urbano en Saltillo; cuadrillas atienden principales avenidas
    El alcalde Javier Díaz González supervisó las labores de limpieza y deshierbe en el bulevar Luis Donaldo Colosio, en el cruce con Jesús Valdés Sánchez. CORTESÍA

Cuadrillas municipales realizan limpieza y deshierbe en los principales bulevares de Saltillo; Javier Díaz supervisó los trabajos en Colosio

Con trabajos de limpieza, retiro de maleza y mantenimiento en las principales vialidades, el Gobierno Municipal de Saltillo mantiene un programa de conservación urbana que abarca distintos sectores de la ciudad, acciones que fueron supervisadas por el alcalde Javier Díaz González en el bulevar Luis Donaldo Colosio.

Durante un recorrido por esta vialidad, casi en su cruce con el bulevar Jesús Valdés Sánchez, el edil revisó las labores que realizan las cuadrillas municipales para retirar hierba, limpiar camellones y mejorar las condiciones de los espacios públicos.

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$!Cuadrillas de Servicios Públicos, Medio Ambiente e Infraestructura participan en el mantenimiento de las principales vialidades de Saltillo.
Cuadrillas de Servicios Públicos, Medio Ambiente e Infraestructura participan en el mantenimiento de las principales vialidades de Saltillo. CORTESÍA

En el sitio, Díaz González reconoció la participación del personal operativo de las direcciones de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Servicios Públicos e Infraestructura y Obra Pública, cuyos trabajadores intervienen diariamente en las tareas de conservación de la infraestructura urbana.

El Alcalde destacó que el mantenimiento de la ciudad requiere del esfuerzo constante de las cuadrillas, por lo que reconoció el compromiso de las mujeres y hombres que participan en estas actividades.

“Reconocemos el esfuerzo y compromiso de todas las mujeres y hombres que diariamente trabajan para mantener limpia y en buenas condiciones nuestra ciudad. Su labor es muy importante para que Saltillo sea cada vez una mejor ciudad para todas y todos”, expresó.

Los trabajos no se limitan al bulevar Luis Donaldo Colosio, sino que se han extendido a una amplia red de vialidades consideradas importantes para la movilidad de la capital coahuilense.

Entre los puntos atendidos se encuentran los bulevares Jesús Valdés Sánchez, José Musa de León, Mirasierra, Fundadores, José María Rodríguez, Emilio Arizpe de la Maza, Morelos, Miguel Hidalgo y Carlos Abedrop Dávila.

También se han realizado labores en Javier García Villarreal, Venustiano Carranza, Isidro López Zertuche, Antonio Cárdenas y Otilio Zurdo Galván, además del periférico Luis Echeverría Álvarez, la avenida Carlos Cárdenas y la carretera a Los Valdez.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, estas intervenciones forman parte de las acciones permanentes para atender el deterioro de los espacios públicos, evitar la acumulación de maleza y conservar en mejores condiciones las vialidades que diariamente utilizan miles de automovilistas.

$!Los trabajos de conservación urbana se han extendido a bulevares, avenidas y al periférico Luis Echeverría Álvarez.
Los trabajos de conservación urbana se han extendido a bulevares, avenidas y al periférico Luis Echeverría Álvarez. CORTESÍA

Díaz González señaló que la coordinación entre las diferentes dependencias permite distribuir las labores de mantenimiento y atender las necesidades de distintos sectores de Saltillo.

Finalmente, reiteró que su administración continuará con los trabajos de limpieza, deshierbe y conservación urbana, además de reconocer la labor del personal que participa en estas tareas para mantener una ciudad limpia y ordenada.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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