Buscan acelerar obras en Coahuila con nuevo esquema de financiamiento público

Con 15 votos a favor, cinco en contra y una abstención, el Congreso del Estado aprobó este lunes una reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con el objetivo de permitir la contratación de obra pública bajo la modalidad de pagos a plazos preestablecidos.

La propuesta plantea incorporar la figura de obra pública financiada, que permitirá celebrar contratos bajo un modelo de pagos a plazos preestablecidos. Este mecanismo incluye la emisión de certificados de avance de obra, que funcionarán como obligaciones de pago por parte del gobierno, otorgando certeza jurídica a las empresas contratistas.