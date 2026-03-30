Buscan acelerar obras en Coahuila con nuevo esquema de financiamiento público

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Coahuila
/ 30 marzo 2026
    Buscan acelerar obras en Coahuila con nuevo esquema de financiamiento público
    Con 15 votos a favor, cinco en contra y una abstención, el Congreso del Estado aprobó la reforma a la Ley de Obras Públicas para permitir la contratación de infraestructura mediante un esquema de pagos a plazos preestablecidos. VANGUARDIA

La iniciativa impulsada por Manolo Jiménez Salinas introduce un nuevo modelo de contratación que busca modernizar la infraestructura estatal y dar mayor certidumbre a los proyectos

Con 15 votos a favor, cinco en contra y una abstención, el Congreso del Estado aprobó este lunes una reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con el objetivo de permitir la contratación de obra pública bajo la modalidad de pagos a plazos preestablecidos.

La propuesta plantea incorporar la figura de obra pública financiada, que permitirá celebrar contratos bajo un modelo de pagos a plazos preestablecidos. Este mecanismo incluye la emisión de certificados de avance de obra, que funcionarán como obligaciones de pago por parte del gobierno, otorgando certeza jurídica a las empresas contratistas.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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