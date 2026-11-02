Buscan apoyo para Don Rolando y sus seis perros tras quedarse sin hogar en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Buscan apoyo para Don Rolando y sus seis perros tras quedarse sin hogar en Saltillo
    Don Rolando busca un lugar seguro donde pueda permanecer junto a sus seis perros, de quienes no quiere separarse. REDES SOCIALES

Vecinos y rescatistas convocan a una reunión pacífica para respaldar al adulto mayor y sus seis perros, quienes buscan un lugar seguro donde permanecer juntos

La historia de don Rolando y sus seis perros ha tocado el corazón de vecinos y personas defensoras de los animales en Saltillo, quienes ahora buscan acompañarlo y alzar la voz para que no tenga que enfrentar solo la difícil situación que atraviesa luego de quedarse sin un lugar donde vivir.

Bajo la consigna “¡Justicia para Don Ronaldo y sus perritos!” (aunque su nombre es Rolando), vecinos, rescatistas y miembros de la comunidad convocaron a una reunión pacífica para exigir una solución que permita brindar tranquilidad y seguridad al adulto mayor y a sus compañeros de cuatro patas.

Don Rolando presenta denuncia tras desalojo en Saltillo; necesita un lugar donde vivir junto a sus seis perritos

La movilización está programada para hoy lunes 2 de noviembre a las 21:00 horas, en Río Nazas 1816, en la colonia González Cepeda, donde esperan reunir a personas solidarias con la situación del señor.

Buscan a perrita que se llevó una familia en Saltillo; ofrecen recompensa para recuperarla

Los organizadores hicieron un llamado a la ciudadanía para sumarse con respeto, empatía y solidaridad, con el propósito de que la voz del adulto mayor y las necesidades de sus animales sean escuchadas.

El caso ha despertado preocupación entre quienes conocen la situación de don Rolando, de 66 años, quien después de ser desalojado de la vivienda donde permanecía tuvo que buscar un sitio seguro para él y sus seis perros.

Aunque el adulto mayor informó que se encuentra bien de salud y que ya presentó la denuncia correspondiente por los hechos, su principal preocupación continúa siendo encontrar un espacio donde pueda permanecer junto a sus animales, de los que no está dispuesto a separarse.

La convocatoria busca convertir la solidaridad ciudadana en un respaldo para don Rolando, con la esperanza de que pueda encontrar una solución digna y que sus seis perros no pierdan también el único hogar que conocen junto a él.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Abandono
Rescate Animal
adultos mayores

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: La revolución de habitarse y cuidar sin olvidarse

NosotrAs: La revolución de habitarse y cuidar sin olvidarse
true

Estados Unidos, una elección histórica

Desde haciendas virreinales hasta bosques cubiertos de niebla, diversos rincones de México han servido como escenario para clásicos del cine de terror nacional e internacional.

¿Te atreves a visitarlos? Los lugares reales de México donde se filmaron historias de terror
Fotos, videos, audios y documentos pueden ocupar gran parte de la memoria del celular.

WhatsApp esconde una herramienta para liberar espacio: así puedes encontrarla y borrar archivos
La excepcional interpretación de Arturo de Córdova en El Esqueleto de la Señora Morales, comedia negra de nuestro cine mexicano

Macario, El esqueleto de la señora Morales, Maclovia... Estas son las mejores películas de Día de Muertos de la época de oro del Cine Mexicano (videos)
Las investigaciones apuntan a una presunta triangulación de recursos públicos mediante empresas fantasma por un monto de 2 mil 450 millones de pesos.

FGR busca procesar a Inés Gómez Mont por desvíos y fraude fiscal
El choque con el guardameta Jesús Owono dejó inconsciente al delantero del Tenerife durante el tiempo añadido del partido ante el Andorra.

¡Fue brutal! Jesús de Miguel, del Tenerife, sufre paro cardiorrespiratorio tras choque con portero
La Selección Mexicana quedó a una victoria de asegurar una medalla en Dakar 2026, luego de superar a Turquía en los cuartos de final del beisbol 5 mixto.

Dakar 2026: México vence a Turquía y avanza a semifinales de Beisbol 5