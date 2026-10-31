Don Rolando presenta denuncia tras desalojo en Saltillo; necesita un lugar donde vivir junto a sus seis perritos

Luego de haber sido desalojado de una vivienda ubicada en la calle Río Nazas, en Saltillo, don Rolando, de 66 años, ya presentó la denuncia correspondiente por los hechos ocurridos y actualmente busca un lugar seguro donde permanecer junto con sus seis perros. El adulto mayor confirmó a VANGUARDIA que se encuentra bien de salud, aunque su situación sigue siendo complicada debido a que no cuenta con un espacio permanente donde vivir ni con los artículos básicos para cubrir sus necesidades diarias.

Por el momento, permanece bajo resguardo en un domicilio particular, gracias al apoyo de ciudadanos que intervinieron para auxiliarlo y trasladarlo después de lo sucedido. Sin embargo, este espacio no representa una solución definitiva a su situación.

Entre sus principales necesidades se encuentran cobijas, ropa y alimentos, tanto para él como para los seis perros de talla grande que tiene bajo su cuidado. En el lugar donde permanece actualmente tampoco dispone de cocina. Don Rolando señaló que presenta una hernia inguinal y problemas de columna, aunque indicó que por ahora no requiere medicamentos. Su principal preocupación es contar con alimento y encontrar una alternativa de vivienda, ya sea mediante un espacio donde pueda permanecer con sus animales o la posibilidad de regresar a su domicilio. Mientras continúa el seguimiento de su denuncia, el adulto mayor espera encontrar una solución que le permita recuperar la estabilidad y mantener a salvo a los perros que lo acompañan. Las personas interesadas en brindarle apoyo pueden comunicarse directamente con don Rolando al (844) 938 1702.