Buscan frenar retos virales y falsas amenazas en escuelas de Ramos Arizpe

La corporación informó que ha realizado más de 40 intervenciones en instituciones de distintos niveles educativos, con el objetivo de brindar herramientas a estudiantes y docentes para identificar conductas de riesgo y hacer frente a problemáticas relacionadas con el entorno digital.

RAMOS ARIZPE, COAH.- Elementos de Seguridad Pública Municipal de Ramos Arizpe reforzaron durante este año sus acciones preventivas en escuelas de la ciudad, ante el incremento de amenazas de tiroteos y retos virales que han generado preocupación en planteles de la Región Sureste.

Estas acciones se desarrollan en un contexto marcado por una serie de falsas alertas de ataques armados reportadas en escuelas de la región durante los últimos meses, situaciones que autoridades han vinculado con tendencias difundidas en redes sociales.

Ante este panorama, la Secretaría de Educación de Coahuila exhortó a madres y padres de familia a reforzar la supervisión desde casa. Las autoridades estatales solicitaron una inspección diaria y minuciosa de las mochilas antes de que los alumnos acudan a clases.

Además de abordar los riesgos asociados a los retos virales, las jornadas preventivas también incluyen temas relacionados con extorsiones telefónicas y digitales. En el Colegio de Bachilleres de Coahuila, estudiantes recibieron capacitación para identificar perfiles falsos, mensajes sospechosos y mecanismos de engaño utilizados en internet.

De manera complementaria, el Ayuntamiento trabaja en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional para promover entre los jóvenes la cultura de la denuncia y la legalidad. El personal castrense expuso las funciones de las Fuerzas Armadas con la meta de fomentar la participación ciudadana y el respeto a la legalidad.

La estrategia municipal también contempla dinámicas enfocadas en civismo, educación vial y prevención de adicciones, con el propósito de fortalecer entornos escolares más seguros.