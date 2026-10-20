Buscan que la Reliquia Lagunera sea declarada Patrimonio Cultural Intangible de Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Buscan que la Reliquia Lagunera sea declarada Patrimonio Cultural Intangible de Coahuila
    El diputado Antonio Attolini Murra propuso establecer mecanismos de protección y difusión para preservar la tradición sin alterar su carácter gratuito, comunitario y voluntario. SANDRA GÓMEZ

Antonio Attolini Murra presentó una iniciativa para reconocer la Reliquia Lagunera como Patrimonio Cultural Intangible de Coahuila y preservar esta tradición de convivencia, fe y gastronomía popular

TORREÓN, COAH.- La tradicional Reliquia Lagunera podría recibir el reconocimiento de Patrimonio Cultural Intangible de Coahuila, luego de que el diputado local de Morena, Antonio Attolini Murra, presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado para proteger y preservar esta costumbre, profundamente arraigada entre las familias de la Comarca Lagunera.

La propuesta busca que esta celebración, caracterizada por la preparación y distribución gratuita de alimentos, cuente con una declaratoria estatal que contribuya a mantenerla vigente entre las nuevas generaciones, sin modificar su esencia popular ni la participación voluntaria de quienes la organizan.

Coahuila celebra doble bronce en el Panamericano de Béisbol 5 y consigue boleto al Mundial 2027

El legislador explicó que la Reliquia representa una expresión de identidad regional que ha logrado mantenerse a través de los años, principalmente por las familias que conservan la costumbre de compartir alimentos con vecinos, conocidos y cualquier persona que se acerque a sus hogares.

Esta tradición cobra especial relevancia cada 28 de octubre, durante las festividades de San Judas Tadeo, y el 12 de diciembre, en la celebración de la Virgen de Guadalupe, aunque también se realiza en otras fechas relacionadas con las creencias religiosas de las familias.

El tradicional asado de puerco, acompañado de siete sopas, constituye el elemento principal de esta celebración, que en muchos hogares incluye el rezo del rosario y la participación de grupos de matachines.

Attolini Murra señaló que, más allá de su significado religioso y gastronómico, la Reliquia representa una práctica de convivencia comunitaria que merece contar con mecanismos institucionales para garantizar su conservación.

“La Reliquia es una de las expresiones más nobles de nuestra identidad lagunera. Es una tradición en la que las familias abren las puertas de sus casas para compartir lo que tienen, sin pedir nada a cambio”, expresó.

El diputado recordó que esta costumbre ya forma parte del Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, donde aparece registrada como La Reliquia en la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango. Sin embargo, hasta ahora no dispone de una declaratoria oficial por parte del Gobierno de Coahuila.

Ante esta situación, la iniciativa plantea incorporarla al registro estatal de bienes y recursos culturales, además de establecer acciones de investigación, documentación y difusión a través de la Secretaría de Cultura.

Para desarrollar estas actividades se contempla la participación de las propias familias, comunidades y agrupaciones de danza que han contribuido a conservar la celebración, con la intención de que continúen siendo las principales responsables de mantenerla viva.

El legislador hizo énfasis en que la intervención de las autoridades no deberá traducirse en restricciones, cobros o cambios en la manera en que tradicionalmente se organiza la Reliquia.

“No queremos que el gobierno se apropie de una tradición que le pertenece al pueblo. Queremos exactamente lo contrario: que el Estado reconozca el valor de lo que las familias laguneras han construido por sí mismas”, manifestó.

Respecto al carácter religioso de esta práctica, sostuvo que la propuesta no contraviene el principio de laicidad del Estado mexicano, debido a que su propósito es reconocer una manifestación cultural y comunitaria, sin promover alguna creencia en particular.

Otro de los puntos incluidos en el proyecto es la posibilidad de extender este reconocimiento a Durango, tomando en cuenta que la Reliquia también tiene una presencia importante en Gómez Palacio y Lerdo.

Por este motivo, se plantea hacer una invitación al Congreso duranguense para que analice la posibilidad de otorgar una distinción similar a esta tradición compartida por ambas entidades.

Attolini Murra consideró que preservar las costumbres populares también implica reconocer el papel de las familias que, mediante sus recetas, celebraciones y formas de convivencia, han transmitido parte de la historia y la identidad de La Laguna.

De avanzar la iniciativa en el Congreso de Coahuila, la Reliquia Lagunera contaría con un reconocimiento jurídico estatal que permitiría impulsar acciones para documentar y difundir esta tradición, manteniendo su carácter gratuito, comunitario y voluntario, tal como se ha practicado durante generaciones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Tradiciones

Localizaciones


Coahuila
Región Laguna

Personajes


Antonio Attolini Murra

Organizaciones


CONGRESO DE COAHUILA

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Me canso ganso de la salud

Me canso ganso de la salud
El perro negro de Obregón: historias de terror y leyendas de Saltillo

El perro negro de Obregón: : historias de terror y leyendas de Saltillo
true

Ciberreclutamiento: el problema es la impunidad
La Fiscalía debe esclarecer quién la atacó y si hubo omisiones que permitieron que la violencia llegara a un desenlace fatal.

Muere bebé de un año tras sufrir presunta violencia en Saltillo; exigen esclarecer los hechos
Compañeros y conocidos recordaron a Juan Raúl García Mireles por su calidad humana y su trayectoria en Altos Hornos de México.

Crisis de AHMSA deja otra pérdida y suma 95 fallecidos: reportan muerte de Juan Raúl García Mireles
El talento juvenil de Coahuila aportó campeonatos en el Nacional G3 de Taekwondo, una competencia que permite sumar puntos para el ranking de la federación.

Coahuila conquista 40 medallas en el Nacional G3 de Taekwondo 2026
El episodio refleja la confrontación habitual de Trump con parte de la prensa y su tendencia a cuestionar las preguntas que considera desfavorables.

Trump predice que París se convertirá muy pronto en una ‘ciudad musulmana’ mientras los disturbios y saqueos azotan Francia
Carney, que creció principalmente en Alberta, reconoció que los habitantes de Alberta a menudo se han sentido menospreciados por Ottawa.

Alberta vota por seguir formando parte de Canadá y rechaza la independencia