Buscan que la Reliquia Lagunera sea declarada Patrimonio Cultural Intangible de Coahuila

La propuesta busca que esta celebración, caracterizada por la preparación y distribución gratuita de alimentos, cuente con una declaratoria estatal que contribuya a mantenerla vigente entre las nuevas generaciones, sin modificar su esencia popular ni la participación voluntaria de quienes la organizan.

TORREÓN, COAH.- La tradicional Reliquia Lagunera podría recibir el reconocimiento de Patrimonio Cultural Intangible de Coahuila, luego de que el diputado local de Morena, Antonio Attolini Murra, presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado para proteger y preservar esta costumbre, profundamente arraigada entre las familias de la Comarca Lagunera.

El legislador explicó que la Reliquia representa una expresión de identidad regional que ha logrado mantenerse a través de los años, principalmente por las familias que conservan la costumbre de compartir alimentos con vecinos, conocidos y cualquier persona que se acerque a sus hogares.

Esta tradición cobra especial relevancia cada 28 de octubre, durante las festividades de San Judas Tadeo, y el 12 de diciembre, en la celebración de la Virgen de Guadalupe, aunque también se realiza en otras fechas relacionadas con las creencias religiosas de las familias.

El tradicional asado de puerco, acompañado de siete sopas, constituye el elemento principal de esta celebración, que en muchos hogares incluye el rezo del rosario y la participación de grupos de matachines.

Attolini Murra señaló que, más allá de su significado religioso y gastronómico, la Reliquia representa una práctica de convivencia comunitaria que merece contar con mecanismos institucionales para garantizar su conservación.

“La Reliquia es una de las expresiones más nobles de nuestra identidad lagunera. Es una tradición en la que las familias abren las puertas de sus casas para compartir lo que tienen, sin pedir nada a cambio”, expresó.

El diputado recordó que esta costumbre ya forma parte del Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, donde aparece registrada como La Reliquia en la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango. Sin embargo, hasta ahora no dispone de una declaratoria oficial por parte del Gobierno de Coahuila.

Ante esta situación, la iniciativa plantea incorporarla al registro estatal de bienes y recursos culturales, además de establecer acciones de investigación, documentación y difusión a través de la Secretaría de Cultura.

Para desarrollar estas actividades se contempla la participación de las propias familias, comunidades y agrupaciones de danza que han contribuido a conservar la celebración, con la intención de que continúen siendo las principales responsables de mantenerla viva.

El legislador hizo énfasis en que la intervención de las autoridades no deberá traducirse en restricciones, cobros o cambios en la manera en que tradicionalmente se organiza la Reliquia.

“No queremos que el gobierno se apropie de una tradición que le pertenece al pueblo. Queremos exactamente lo contrario: que el Estado reconozca el valor de lo que las familias laguneras han construido por sí mismas”, manifestó.

Respecto al carácter religioso de esta práctica, sostuvo que la propuesta no contraviene el principio de laicidad del Estado mexicano, debido a que su propósito es reconocer una manifestación cultural y comunitaria, sin promover alguna creencia en particular.

Otro de los puntos incluidos en el proyecto es la posibilidad de extender este reconocimiento a Durango, tomando en cuenta que la Reliquia también tiene una presencia importante en Gómez Palacio y Lerdo.

Por este motivo, se plantea hacer una invitación al Congreso duranguense para que analice la posibilidad de otorgar una distinción similar a esta tradición compartida por ambas entidades.

Attolini Murra consideró que preservar las costumbres populares también implica reconocer el papel de las familias que, mediante sus recetas, celebraciones y formas de convivencia, han transmitido parte de la historia y la identidad de La Laguna.

De avanzar la iniciativa en el Congreso de Coahuila, la Reliquia Lagunera contaría con un reconocimiento jurídico estatal que permitiría impulsar acciones para documentar y difundir esta tradición, manteniendo su carácter gratuito, comunitario y voluntario, tal como se ha practicado durante generaciones.