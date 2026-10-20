Coahuila celebra doble bronce en el Panamericano de Béisbol 5 y consigue boleto al Mundial 2027

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    Coahuila celebra doble bronce en el Panamericano de Béisbol 5 y consigue boleto al Mundial 2027
    Kevin Morales, Érika Solís y los entrenadores José Luis Salinas y Orlando Valle contribuyeron al doble bronce de México en Venezuela. FOTO: INEDEC

Cuatro representantes del estado destacaron con México en Venezuela; Kevin Morales y Érika Solís formaron parte del equipo juvenil medallista

El talento de Coahuila volvió a colocarse en el escenario internacional. Kevin Morales Ramírez y Érika Solís Covarrubias, junto con los entrenadores José Luis Salinas Martínez y Orlando Valle Álvarez, formaron parte de las selecciones mexicanas que conquistaron dos medallas de bronce en el Campeonato Panamericano de Béisbol 5 de Barquisimeto, Venezuela.

La delegación tricolor terminó en el tercer lugar de las categorías juvenil y mayor, durante el certamen celebrado en el Domo Bolivariano.

Para Coahuila, el resultado significó presencia en ambos podios y la oportunidad para proyectar a sus representantes fuera del país.

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Morales Ramírez y Solís Covarrubias integraron el representativo juvenil, dirigido también por Salinas Martínez.

México aseguró el bronce frente a Puerto Rico, en un encuentro decisivo que, además de garantizar un lugar entre los tres mejores del continente, entregó el boleto al Campeonato Mundial de Béisbol 5 de 2027.

La clasificación internacional fue uno de los principales objetivos del combinado juvenil. Superar a Puerto Rico permitió cerrar la competencia con doble recompensa: una presea continental y la posibilidad de volver a medirse con selecciones de otras regiones el próximo año.

En la categoría mayor, el coahuilense Orlando Valle Álvarez participó como entrenador de México, que también concluyó en la tercera posición.

El equipo nacional se quedó fuera de la final después de caer en semifinales ante Venezuela, anfitriona del torneo, en una serie disputada a tres sets.

El Béisbol 5 es una modalidad urbana que enfrenta a equipos de cinco jugadores y se practica sin bate ni guante, únicamente con una pelota. Su dinamismo y accesibilidad han contribuido a que gane espacios en competencias nacionales e internacionales.

Con dos bronces y un boleto mundialista, la participación de los cuatro coahuilenses deja resultados destacados para la entidad y refuerza la presencia de sus atletas y entrenadores en la selección mexicana.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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