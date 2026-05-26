Gobernador Manolo Jiménez ve ‘casi imposible’ aplicar pase turístico en NL

La disposición, aprobada por el Congreso de Nuevo León el pasado 19 de mayo, busca crear una base de datos de vehículos externos y limitar su circulación a 30 días por año. El argumento es reducir el congestionamiento vial y atender reclamos del sector empresarial.

El gobernador de Coahuila , Manolo Jiménez Salinas, externó este martes dudas y preocupación por la reciente aprobación de un pase turístico en Nuevo León, medida que obligará a registrarse a automovilistas con placas foráneas.

Ante ello, el mandatario coahuilense advirtió sobre la complejidad operativa que implicaría aplicar la normativa en las principales carreteras del noreste del país, donde diariamente circulan personas y mercancías.

“Respecto al pase turístico, hay que analizar muy bien de qué se trata porque en la práctica es casi imposible controlar a toda la gente que pasa por ahí para ir al aeropuerto o a la frontera. Hay que ver cómo piensan implementarlo en carreteras con tanto flujo comercial como la 57 y la 54”, apuntó.

Jiménez Salinas también cuestionó si el nuevo esquema podría vulnerar el derecho constitucional al libre tránsito, además de las posibles sanciones para quienes no realicen el trámite digital.

“Personalmente pienso que la Constitución dice que los mexicanos tenemos el derecho al libre tránsito. No sé cómo lo vayan a implementar o si habrá multas para quien no traiga ese pasaporte que tienen que sacar en línea”, enfatizó.

Finalmente, indicó que revisará a detalle la iniciativa y sus posibles implicaciones políticas y sociales antes de dialogar con el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

“Tendría que revisar muy bien cuál es la iniciativa y conocerla porque no lo había escuchado y eso que hoy leí los medios y no lo vi. Vamos a revisarlo para ver qué implicaciones tienen para el proceso electoral que se aproxima en una semana. Primero voy a checar de qué se trata antes de hablar con Samuel”, concluyó.