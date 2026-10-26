¿Buscas casa? Desconfía de lo urgente y barato; aumentan fraudes inmobiliarios

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Coahuila
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    ¿Buscas casa? Desconfía de lo urgente y barato; aumentan fraudes inmobiliarios
    El Colegio de Notarios exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones para proteger su patrimonio. ESPECIAL

Con el fin de adaptar el marco legal a los desafíos actuales y proteger la fe pública, el Colegio de Notarios promueve y apoya una reforma integral a la ley de 1979 que elevará los requisitos de acceso al notariado y facultará sanciones administrativas más ágiles.

Ante el encarecimiento de la plusvalía en el norte del país y la creciente sofisticación de los delitos patrimoniales, el titular del Colegio de Notarios de Coahuila, Francisco Aguirre Sánchez, emitió un llamado de alerta a la ciudadanía para evitar caer en fraudes inmobiliarios.

La principal recomendación radica en dudar sistemáticamente de aquellas ofertas en las que predominen precios anormalmente bajos o presiones de urgencia para concretar la compraventa.

Así operó el fraude inmobiliario más grande de Saltillo.

De acuerdo con el titular del gremio notarial “los delincuentes operan principalmente jugando con la ilusión de las familias por adquirir una vivienda o patrimonio”.

Al presentarse lo que parece ser la oportunidad de su vida a un costo reducido, las personas disminuyen sus precauciones. Por ello, se exhorta a verificar meticulosamente con quién se realiza la transacción y contar siempre con la asesoría de un notario de confianza.

ROBO DE IDENTIDAD Y LA IA

Uno de los desafíos más complejos que enfrenta el sector inmobiliario en la actualidad es el robo de identidad, un problema que se ha intensificado debido a la democratización y alcance de la inteligencia artificial.

Francisco Aguirre, indicó que bajo esta modalidad, presuntos vendedores o compradores acuden ante las notarías portando identificaciones apócrifas elaboradas con alto nivel de detalle o tramitadas mediante engaños previos, lo que dificulta su detección a simple vista.

Aunque el dirigente del Colegio aclaró que en Coahuila no operan redes de delincuencia organizada enfocadas en despojos o fraudes notariales, reconoció que existen casos aislados que vulneran la credibilidad de la función pública. En ese sentido, reiteró que la fe pública es una responsabilidad delegada por el pueblo que debe honrarse con rigor ético.

DOBLE VALIDACIÓN

Para frenar estos delitos y elevar los estándares de protección patrimonial, el Colegio de Notarios, en coordinación con el Gobierno del Estado, impulsa diversas medidas preventivas y tecnológicas:

Como la verificación biométrica y holográfica, donde se busca elevar a rango de ley la validación obligatoria de identidad a través de datos biométricos conectados con el sistema nacional, así como la implementación de hologramas oficiales de doble validación adheridos a las escrituras y documentos privados para corroborar su autenticidad.

Asimismo indicó que el gremio apoya el proyecto de reforma a la Ley del Notariado estatal, cuya versión original data de 1979. Esta modificación contempla elevar los requisitos y la exigencia en los exámenes de selección para acceder al notariado, además de dotar a la Dirección de Notarías de mecanismos normativos más claros para actuar y sancionar administrativamente de forma ágil.

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VÍAS DE DENUNCIA Y RECOMENDACIÓN CIUDADANA

Frente a cualquier irregularidad o sospecha de anomalía, Francisco Sánchez recordó que la vía más expedita para intervenir administrativamente es presentar la denuncia formal ante la Dirección de Notarías del Estado.

Asimismo, insistieron en no tomar decisiones apresuradas al adquirir inmuebles y solicitar referencias antes de realizar cualquier anticipo financiero o firma de contratos.

PROMEDIO MENSUAL DE DENUNCIAS POR FRAUDE

2020: 92 casos
2021: 131 casos
2022: 140 casos
2023: 132 casos
2024: 204 casos
2025: 216 casos

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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