¿Buscas casa? Desconfía de lo urgente y barato; aumentan fraudes inmobiliarios

La principal recomendación radica en dudar sistemáticamente de aquellas ofertas en las que predominen precios anormalmente bajos o presiones de urgencia para concretar la compraventa.

Ante el encarecimiento de la plusvalía en el norte del país y la creciente sofisticación de los delitos patrimoniales, el titular del Colegio de Notarios de Coahuila, Francisco Aguirre Sánchez , emitió un llamado de alerta a la ciudadanía para evitar caer en fraudes inmobiliarios.

De acuerdo con el titular del gremio notarial “los delincuentes operan principalmente jugando con la ilusión de las familias por adquirir una vivienda o patrimonio”.

Al presentarse lo que parece ser la oportunidad de su vida a un costo reducido, las personas disminuyen sus precauciones. Por ello, se exhorta a verificar meticulosamente con quién se realiza la transacción y contar siempre con la asesoría de un notario de confianza.

ROBO DE IDENTIDAD Y LA IA

Uno de los desafíos más complejos que enfrenta el sector inmobiliario en la actualidad es el robo de identidad, un problema que se ha intensificado debido a la democratización y alcance de la inteligencia artificial.

Francisco Aguirre, indicó que bajo esta modalidad, presuntos vendedores o compradores acuden ante las notarías portando identificaciones apócrifas elaboradas con alto nivel de detalle o tramitadas mediante engaños previos, lo que dificulta su detección a simple vista.

Aunque el dirigente del Colegio aclaró que en Coahuila no operan redes de delincuencia organizada enfocadas en despojos o fraudes notariales, reconoció que existen casos aislados que vulneran la credibilidad de la función pública. En ese sentido, reiteró que la fe pública es una responsabilidad delegada por el pueblo que debe honrarse con rigor ético.

DOBLE VALIDACIÓN

Para frenar estos delitos y elevar los estándares de protección patrimonial, el Colegio de Notarios, en coordinación con el Gobierno del Estado, impulsa diversas medidas preventivas y tecnológicas:

Como la verificación biométrica y holográfica, donde se busca elevar a rango de ley la validación obligatoria de identidad a través de datos biométricos conectados con el sistema nacional, así como la implementación de hologramas oficiales de doble validación adheridos a las escrituras y documentos privados para corroborar su autenticidad.

Asimismo indicó que el gremio apoya el proyecto de reforma a la Ley del Notariado estatal, cuya versión original data de 1979. Esta modificación contempla elevar los requisitos y la exigencia en los exámenes de selección para acceder al notariado, además de dotar a la Dirección de Notarías de mecanismos normativos más claros para actuar y sancionar administrativamente de forma ágil.