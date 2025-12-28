Lidera Coahuila alza en llamadas de broma al 911: aumentan 27% en 2025

    Autoridades hicieron un llamado para evitar llamadas improcedentes sobre todo en estas fechas decembrinas. Foto: Especial

Entre enero y septiembre, Coahuila registró un aumento significativo en llamadas improcedentes al 911, con lo cual se saturó la línea de emergencias

En el marco del Día de los Santos Inocentes, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que las llamadas de broma e improcedentes continúan saturando el sistema de emergencias 911 en Coahuila, al grado de colocar a la entidad como la de mayor incremento en el país.

De acuerdo con la estadística nacional de llamadas de emergencia de 2025, con corte al 30 de septiembre, se realizaron cerca de 1.4 millones de llamadas al 911 que resultaron improcedentes, mientras que únicamente alrededor de 300 mil fueron consideradas procedentes. A nivel nacional, del total de llamadas improcedentes, 6.2 por ciento correspondieron a bromas realizadas por niños y 4.1 por ciento a jóvenes o adultos que llamaron “jugando”.

Según las cifras, durante este periodo Coahuila registró el mayor incremento de llamadas improcedentes del país en comparación con el mismo lapso de 2024, con un alza del 27.3 por ciento. La entidad alcanzó una tasa superior a 30 mil llamadas improcedentes por cada 100 mil habitantes.

La mayoría de estas comunicaciones no correspondieron a emergencias reales: 63.7 por ciento fueron llamadas mudas, seguidas de llamadas incompletas con 23 por ciento. El resto se distribuyó entre bromas, insultos, llamadas obscenas, reportes que no constituían una emergencia, transferencias erróneas y, en menor medida, llamadas de prueba.

En contraste, las llamadas procedentes en Coahuila estuvieron principalmente relacionadas con temas de seguridad pública, que concentraron poco más de la mitad de los reportes atendidos. El resto se dividió entre emergencias médicas, asistencia médica, protección civil y otros servicios.

Las autoridades han insistido en que el uso inadecuado del 911 puede retrasar la atención de emergencias reales, por lo que reiteraron el llamado a la población a utilizar este servicio únicamente cuando exista una situación que requiera atención inmediata, especialmente en fechas en las que suelen incrementarse las bromas.

Ni tan inocentes palomitas

Estas son las entidades que destacan por las llamadas improcedentes al número de emergencias 911 en el periodo de enero-septiembre:

Estados con mayor alza de llamadas improcedentes

1 Coahuila 27.3%

2 Puebla 27.1%

3 Chihuahua 21.7%

4 Baja California 13.9%

5 Campeche 10.2%

Estados con mayor tasa de llamadas improcedentes por cada 100 mil habitantes

1 Baja California

2 Sonora

3 Aguascalientes

4 Durango

5 Guanajuato

6 Quintana Roo

7 Colima

8 Sinaloa

9 Chihuahua

10 Coahuila

