Lidera Coahuila alza en llamadas de broma al 911: aumentan 27% en 2025

En el marco del Día de los Santos Inocentes, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que las llamadas de broma e improcedentes continúan saturando el sistema de emergencias 911 en Coahuila, al grado de colocar a la entidad como la de mayor incremento en el país.

De acuerdo con la estadística nacional de llamadas de emergencia de 2025, con corte al 30 de septiembre, se realizaron cerca de 1.4 millones de llamadas al 911 que resultaron improcedentes, mientras que únicamente alrededor de 300 mil fueron consideradas procedentes. A nivel nacional, del total de llamadas improcedentes, 6.2 por ciento correspondieron a bromas realizadas por niños y 4.1 por ciento a jóvenes o adultos que llamaron “jugando”.

TE PUEDE INTERESAR: SSP Coahuila: detectan 40% menos llamadas falsas al 911 tras nuevo software

Según las cifras, durante este periodo Coahuila registró el mayor incremento de llamadas improcedentes del país en comparación con el mismo lapso de 2024, con un alza del 27.3 por ciento. La entidad alcanzó una tasa superior a 30 mil llamadas improcedentes por cada 100 mil habitantes.

La mayoría de estas comunicaciones no correspondieron a emergencias reales: 63.7 por ciento fueron llamadas mudas, seguidas de llamadas incompletas con 23 por ciento. El resto se distribuyó entre bromas, insultos, llamadas obscenas, reportes que no constituían una emergencia, transferencias erróneas y, en menor medida, llamadas de prueba.