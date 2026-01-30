Cabildo de Ramos Arizpe avala estímulo fiscal del 50% a refrendos y concesiones del transporte público

Coahuila
/ 30 enero 2026
    Cabildo de Ramos Arizpe avala estímulo fiscal del 50% a refrendos y concesiones del transporte público
    El Cabildo de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, aprobó acuerdos clave en materia financiera, legal y económica. FOTO: CORTESÍA

El Ayuntamiento aprobó informes financieros del ejercicio 2025, respaldó una reforma constitucional estatal

RAMOS ARIZPE, COAH.- En sesión ordinaria, el Cabildo de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, aprobó una serie de acuerdos estratégicos orientados al fortalecimiento institucional, la transparencia financiera y el desarrollo económico del municipio, como parte de una agenda enfocada en la rendición de cuentas y la legalidad.

Entre los principales puntos del orden del día, se aprobó el informe de avance de gestión financiera del Municipio de Ramos Arizpe, correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025, el cual será remitido al Congreso del Estado para su revisión, en cumplimiento de los mecanismos de control y transparencia en el uso de los recursos públicos.

TE PUEDE INTERESAR: Videovigilancia fortalece seguridad en Ramos Arizpe; suman cerca de 300 cámaras y 15 detenciones

RESPALDO A REFORMA CONSTITUCIONAL

Durante la sesión, el Ayuntamiento también aprobó el dictamen mediante el cual expresó su postura a favor, en lo general y en lo particular, respecto al expediente enviado por el H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 89 de la Constitución Política del Estado.

Dicha reforma se refiere a la denominación de la Fiscalía General del Estado como órgano competente en materia de procuración de justicia, lo que permitirá mayor claridad en la redacción constitucional, así como certeza y seguridad jurídica para la ciudadanía.

Asimismo, el Cabildo autorizó el informe de avance de gestión financiera de EMAS, correspondiente también al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025, reafirmando el compromiso del gobierno municipal con la supervisión y el manejo responsable de los recursos de los organismos descentralizados.

ESTÍMULOS FISCALES PARA FORTALECER LA ECONOMÍA LOCAL

En materia de impulso económico, el Cabildo aprobó la promoción fiscal del 50 por ciento en refrendos y en la cesión de derechos de concesiones del transporte público, en sus distintas modalidades, así como en el tarjetón de identificación de concesiones, correspondiente al mes de febrero del ejercicio fiscal 2026.

Este incentivo busca facilitar la regularización administrativa de los concesionarios del transporte público, al tiempo que fortalece la economía local y promueve el orden y la legalidad en este sector estratégico para la movilidad urbana.

Con estas decisiones, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe refrenda su compromiso con una administración responsable, transparente y orientada al desarrollo ordenado del municipio, consolidando acciones que fortalecen la legalidad, la economía y la confianza ciudadana.

