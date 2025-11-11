Saltillo y Ramos Arizpe avanzan en proyecto de transporte público gratuito que una ambas ciudades

Los municipios de Saltillo y Ramos Arizpe avanzan en la implementación de un esquema de transporte gratuito que conecte ambas ciudades, con el objetivo de ofrecer movilidad eficiente y reducir los costos para familias, estudiantes y trabajadores de la región. En una reunión sostenida el martes 11 de noviembre, los alcaldes Javier Díaz González y Tomás Gutiérrez Merino, junto con sus equipos y el subsecretario de Transporte y Movilidad e Infraestructura del Estado, Fernando Simón Gutiérrez Pérez, abordaron el diseño de alternativas para unir la ruta “Aquí Vamos Gratis”, que opera en Saltillo, con la “Ruta Estudiantil” de Ramos Arizpe. TE PUEDE INTERESAR: Realizan labores de limpieza profunda y deshierbe en la Casa de los Niños de Saltillo

Los funcionarios coincidieron en que la integración de estas rutas permitirá a miles de usuarios trasladarse entre ambos municipios sin costo, mejorando la conectividad y fomentando el ahorro económico. “Miles de familias que actualmente ahorran hasta mil pesos semanales en transporte podrán trasladarse de Saltillo a Ramos Arizpe y viceversa sin costo alguno”, explicó Díaz González. Por su parte, Gutiérrez Merino indicó que esta iniciativa beneficiará tanto a estudiantes como a personas trabajadoras, al ofrecer un servicio gratuito y de calidad que incentive el uso del transporte público y reduzca la dependencia de vehículos particulares. Destacó que esta estrategia también contribuirá a mejorar la movilidad y la calidad del aire en la región.

Durante el encuentro, se acordó continuar con el desarrollo de modelos estadísticos, estudios de origen-destino y observaciones de campo para optimizar la operación de las rutas combinadas, garantizando eficiencia y cobertura para los usuarios. Entre los participantes del encuentro se encontraron autoridades municipales de ambos municipios, así como funcionarios de la Secretaría de Transporte y Movilidad e Infraestructura del Estado y del Instituto Municipal de Planeación y de la Mujer (IMMUS), quienes supervisarán el avance de la propuesta y la implementación de la coordinación operativa entre rutas.