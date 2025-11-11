Saltillo y Ramos Arizpe avanzan en proyecto de transporte público gratuito que una ambas ciudades

Saltillo
/ 11 noviembre 2025
    Saltillo y Ramos Arizpe avanzan en proyecto de transporte público gratuito que una ambas ciudades
    Autoridades realizan estudios y coordinan rutas para ofrecer un servicio eficiente y accesible a estudiantes y familias de la región FOTO: CORTESÍA

Equipos de trabajo de ambos municipios evalúan la logística para unir las rutas ‘Aquí Vamos Gratis’ y ‘Ruta Estudiantil’

Los municipios de Saltillo y Ramos Arizpe avanzan en la implementación de un esquema de transporte gratuito que conecte ambas ciudades, con el objetivo de ofrecer movilidad eficiente y reducir los costos para familias, estudiantes y trabajadores de la región.

En una reunión sostenida el martes 11 de noviembre, los alcaldes Javier Díaz González y Tomás Gutiérrez Merino, junto con sus equipos y el subsecretario de Transporte y Movilidad e Infraestructura del Estado, Fernando Simón Gutiérrez Pérez, abordaron el diseño de alternativas para unir la ruta “Aquí Vamos Gratis”, que opera en Saltillo, con la “Ruta Estudiantil” de Ramos Arizpe.

$!Integrantes de ambos ayuntamientos coordinan estrategias para beneficiar a estudiantes, familias y trabajadores con movilidad accesible.
Integrantes de ambos ayuntamientos coordinan estrategias para beneficiar a estudiantes, familias y trabajadores con movilidad accesible. FOTO: CORTESÍA

Los funcionarios coincidieron en que la integración de estas rutas permitirá a miles de usuarios trasladarse entre ambos municipios sin costo, mejorando la conectividad y fomentando el ahorro económico. “Miles de familias que actualmente ahorran hasta mil pesos semanales en transporte podrán trasladarse de Saltillo a Ramos Arizpe y viceversa sin costo alguno”, explicó Díaz González.

Por su parte, Gutiérrez Merino indicó que esta iniciativa beneficiará tanto a estudiantes como a personas trabajadoras, al ofrecer un servicio gratuito y de calidad que incentive el uso del transporte público y reduzca la dependencia de vehículos particulares. Destacó que esta estrategia también contribuirá a mejorar la movilidad y la calidad del aire en la región.

$!Funcionarios revisarán estudios de origen-destino y observaciones de campo para optimizar la conectividad entre ambas ciudades.
Funcionarios revisarán estudios de origen-destino y observaciones de campo para optimizar la conectividad entre ambas ciudades. FOTO: CORTESÍA

Durante el encuentro, se acordó continuar con el desarrollo de modelos estadísticos, estudios de origen-destino y observaciones de campo para optimizar la operación de las rutas combinadas, garantizando eficiencia y cobertura para los usuarios.

Entre los participantes del encuentro se encontraron autoridades municipales de ambos municipios, así como funcionarios de la Secretaría de Transporte y Movilidad e Infraestructura del Estado y del Instituto Municipal de Planeación y de la Mujer (IMMUS), quienes supervisarán el avance de la propuesta y la implementación de la coordinación operativa entre rutas.

$!Autoridades municipales de Saltillo y Ramos Arizpe analizan alternativas para un servicio de transporte gratuito eficiente y seguro.
Autoridades municipales de Saltillo y Ramos Arizpe analizan alternativas para un servicio de transporte gratuito eficiente y seguro. FOTO: CORTESÍA

El proyecto busca establecer un modelo de transporte público gratuito intermunicipal que sirva como ejemplo regional, fortaleciendo la competitividad y el bienestar de la población al brindar alternativas de movilidad accesibles, sostenibles y coordinadas entre Saltillo y Ramos Arizpe.

Temas


Conectividad
Movilidad
Transporte Público

Localizaciones


Ramos Arizpe
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González
Tomas Gutiérrez Merino

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

