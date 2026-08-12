Cada día, 18 llamadas alertan por violencia de pareja en Coahuila

En la última semana, dos casos cimbraron Saltillo: el de Chad “N”, quien agredió a su pareja Litzy y mató a tres de sus familiares en la colonia Antonio Cárdenas y, días después, el altercado en la colonia Universidad Pueblo entre Azucena y Johan, hechos en los que éste último perdió la vida.

Todos los días, el sistema de emergencias 911 recibe en promedio 18 reportes de presuntos casos de violencia de pareja en Coahuila, de acuerdo con datos oficiales.

De acuerdo con el más reciente reporte con perspectiva de género, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el primer semestre de 2026 el sistema de emergencias 911 recibió 3 mil 243 llamadas en las que se denunció violencia de pareja, lo que lo coloca en el lugar número 11 del País con más llamadas en los primeros seis meses de 2026.

En ese sentido, el SESNSP indica que, aunque el informe contiene características con perspectiva de género en su amplitud, en los casos de violencia de pareja y de violencia familiar no se aplicó ninguna segregación por género, por lo que se integran casos en los que las víctimas son tanto hombres como mujeres.

A raíz de la cifra de llamadas registradas entre enero y junio, Coahuila tiene una tasa de 94.26 llamadas por cada 100 mil habitantes, lo que lo coloca en el lugar número 13 entre los estados con mayor incidencia a nivel nacional.

A nivel nacional, durante el primer semestre de 2026 se recibió en el 911 un total de 125 mil 547 llamadas por violencia de pareja, es decir, 693 reportes diarios en territorio mexicano.

Las entidades con mayor tasa son Quintana Roo, con 682.83 llamadas; luego está Baja California, con 484; Aguascalientes, con 450.64; Colima, con 330.77; y Baja California Sur, con 263.85 llamadas por ese cúmulo poblacional.

La tasa de Coahuila es ligeramente más amplia que la que se reporta a nivel nacional y que equivale a 93.41 llamadas por cada 100 mil habitantes en México.

Aunque la situación sigue ocurriendo, los datos dicen que la situación ha disminuido ligeramente en Coahuila, pues a inicios del 2024 el promedio de llamadas que atendía desde Coahuila diariamente el 911 era de 28, mientras que ahora es de 18, es decir, ha caído en 10 reportes diarios.

Cabe señalar que no necesariamente todas las llamadas tienen un desenlace fatal, como los dos casos ocurridos en los últimos días en Saltillo, pero sí se clasifican por violencia, según lo que se denuncie.