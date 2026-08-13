Cae trabajador desde techo de vivienda en Parras; resulta lesionado

El accidente ocurrió en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Madero y Rayón, en Parras , donde Cristian Gabriel se encontraba trabajando sobre el techo cuando la estructura cedió y cayó hasta el piso.

PARRAS, COAH.- Un trabajador de 35 años resultó lesionado luego de caer desde una altura aproximada de seis metros, cuando parte del techo de una vivienda en la que realizaba labores se hundió repentinamente.

De acuerdo con lo señalado en el lugar, parte del techo falso habría amortiguado la caída, por lo que el trabajador presentó principalmente una probable fractura en el pie izquierdo.

Cristian Gabriel es originario de Torreón y habría llegado a Parras junto con otras personas para realizar trabajos en el inmueble.

Tras el accidente, paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Bomberos acudieron al domicilio para brindarle los primeros auxilios. Posteriormente fue trasladado al Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir atención médica.

En el lugar se señaló que se trata de una vivienda antigua y de considerable altura. Ante este tipo de labores, Protección Civil recomienda a los trabajadores utilizar equipo de seguridad, incluido arnés, para reducir el riesgo de accidentes.