Joven resulta lesionado tras choque frontal durante carreras de motocicletas en Parras

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    Joven resulta lesionado tras choque frontal durante carreras de motocicletas en Parras
    Ángel Ávila sufrió diversas lesiones tras el choque frontal registrado en el ejido Los Grupos. PEDRO PESINA

Un joven de 22 años resultó lesionado tras chocar de frente contra otro motociclista durante una presunta carrera clandestina en Parras

PARRAS, COAH.- Un joven de 22 años resultó lesionado tras participar presuntamente en una carrera clandestina de motocicletas que terminó en un choque frontal en el ejido Los Grupos, sobre el tramo norte de la carretera federal Matamoros-Mazatlán.

El accidente ocurrió alrededor de las 17:00 horas de este miércoles, cuando Ángel Ávila, de 22 años, presuntamente competía a bordo de una motocicleta contra otro conductor. Por causas que serán determinadas por las autoridades, ambas unidades colisionaron de frente.

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Debido a la fuerza del impacto, el joven sufrió diversas lesiones, entre ellas un desprendimiento parcial de la nariz, por lo que fue necesario solicitar la intervención de paramédicos de la Cruz Roja.

Los socorristas acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente iniciaron su traslado hacia un centro médico. Durante el recorrido por la carretera Torreón-Saltillo, la ambulancia fue interceptada por una camioneta, aunque el incidente no generó mayores afectaciones al traslado.

$!Paramédicos de Cruz Roja trasladaron al joven a un centro médico para recibir atención especializada.
Paramédicos de Cruz Roja trasladaron al joven a un centro médico para recibir atención especializada. PEDRO PESINA

Ángel Ávila quedó internado para ser sometido a una valoración médica y recibir el tratamiento correspondiente. La otra persona involucrada en el choque también resultó lesionada y recibió atención médica.

Las autoridades hicieron un llamado a los motociclistas y automovilistas a evitar este tipo de competencias en carreteras y vialidades públicas, debido al riesgo de provocar accidentes graves y poner en peligro tanto a los participantes como a otros usuarios de las vías.

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