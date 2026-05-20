Caen 75% las exportaciones por la Aduana de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Las exportaciones hacia Estados Unidos a través de la Aduana de Piedras Negras registraron una disminución del 75 por ciento, de acuerdo con información proporcionada por la Asociación de Agentes Aduanales de la localidad. La presidenta del organismo, María de los Ángeles Hernández Rodríguez, señaló que este puerto fronterizo, considerado uno de los más dinámicos y seguros de Coahuila, enfrenta actualmente una importante reducción en el flujo de carga comercial con destino al mercado estadounidense.

Indicó que durante abril de 2024 se alcanzó un récord superior a los mil camiones de carga diarios cruzando por el puente fiscal, cifra que posteriormente llegó a un promedio de hasta mil 200 unidades por jornada. No obstante, explicó que la creciente saturación derivada del tránsito de vehículos vacíos redujo paulatinamente la capacidad operativa para unidades con mercancía, situación que actualmente mantiene un promedio cercano a los 300 camiones de exportación por día. “La afectación es severa y representa un problema importante para la competitividad de la región. De aproximadamente 2 mil cruces diarios, solamente 300 corresponden a operaciones de exportación”, señaló Hernández Rodríguez. Añadió que los constantes cuellos de botella y las demoras en los procesos de revisión aduanera han provocado que diversas empresas manufactureras opten por trasladar sus operaciones hacia otros puntos de la frontera norte del país, lo que ha generado un incremento en costos logísticos y operativos.

Ante este panorama, actores del sector logístico y autoridades locales implementaron un plan piloto orientado a reorganizar horarios preferenciales destinados exclusivamente al cruce de camiones con carga comercial. El objetivo de esta estrategia es recuperar la fluidez en las operaciones de exportación e incentivar a las industrias para que retomen el uso habitual de este puerto fronterizo.

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