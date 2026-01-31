Caen dos por robo de postes de luz en Ramos Arizpe; destaca coordinación ciudadana y policial

RAMOS ARIZPE, COAH.- Gracias a la participación activa de los vecinos, al apoyo del sistema de videovigilancia urbana y a la pronta intervención de la Policía Municipal de Ramos Arizpe, con respaldo directo de la Fiscalía General del Estado, se logró la detención de dos presuntos responsables del robo de varios postes de luz en la colonia Analco, hechos ocurridos en días recientes.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, luego de un operativo que permitió ubicar e identificar a los involucrados a partir de información proporcionada por ciudadanos del sector, quienes atendieron el llamado de las autoridades municipales para colaborar en el esclarecimiento del caso.

‘CON RAMOS NO TE METAS’, ESTRATEGIA CON RESULADOS

El seguimiento mediante cámaras de seguridad instaladas en distintos puntos de la ciudad fue determinante para localizar a los presuntos responsables, confirmando la eficacia del monitoreo permanente y del trabajo coordinado entre sociedad y gobierno.

Este resultado, subrayaron autoridades municipales, es reflejo de la estrategia de seguridad “Con Ramos no te metas”, que busca enviar un mensaje claro de cero tolerancia a la delincuencia, así como fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad.