Caen dos por robo de postes de luz en Ramos Arizpe; destaca coordinación ciudadana y policial

Coahuila
/ 31 enero 2026
    Caen dos por robo de postes de luz en Ramos Arizpe; destaca coordinación ciudadana y policial
    Elementos de la Policía Municipal de Ramos Arizpe, con apoyo de la Fiscalía General del Estado, lograron la detención de los presuntos responsables del robo de postes de alumbrado en Analco. FOTO: CORTESÍA

Vecinos, videovigilancia urbana y trabajo conjunto entre Policía Municipal y Fiscalía del Estado permitieron la rápida detención de los presuntos responsables

RAMOS ARIZPE, COAH.- Gracias a la participación activa de los vecinos, al apoyo del sistema de videovigilancia urbana y a la pronta intervención de la Policía Municipal de Ramos Arizpe, con respaldo directo de la Fiscalía General del Estado, se logró la detención de dos presuntos responsables del robo de varios postes de luz en la colonia Analco, hechos ocurridos en días recientes.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, luego de un operativo que permitió ubicar e identificar a los involucrados a partir de información proporcionada por ciudadanos del sector, quienes atendieron el llamado de las autoridades municipales para colaborar en el esclarecimiento del caso.

‘CON RAMOS NO TE METAS’, ESTRATEGIA CON RESULADOS

El seguimiento mediante cámaras de seguridad instaladas en distintos puntos de la ciudad fue determinante para localizar a los presuntos responsables, confirmando la eficacia del monitoreo permanente y del trabajo coordinado entre sociedad y gobierno.

Este resultado, subrayaron autoridades municipales, es reflejo de la estrategia de seguridad “Con Ramos no te metas”, que busca enviar un mensaje claro de cero tolerancia a la delincuencia, así como fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad.

La participación de vecinos y el monitoreo de cámaras de vigilancia urbana fueron determinantes para ubicar a los involucrados.
La participación de vecinos y el monitoreo de cámaras de vigilancia urbana fueron determinantes para ubicar a los involucrados. FOTO: CORTESÍA

El alcalde Tomás Gutiérrez destacó la colaboración interinstitucional y agradeció el respaldo de la Fiscalía General del Estado. “Aquí tenemos una participación y ayuda fundamental por parte de elementos de la Fiscalía; agradezco al fiscal Federico Fernández Montañez y a su equipo de trabajo por este apoyo. La coordinación de esfuerzos es fundamental para preservar la paz en el municipio”, expresó.

PARTICIPACIÓN VECINAL, PIEZA CLAVE

Cabe recordar que, tras registrarse el robo, el alcalde realizó una supervisión en la plaza de la colonia Analco, donde dialogó directamente con vecinos y les solicitó su apoyo para dar con el paradero de quienes atentaron contra el patrimonio y la seguridad del sector, reiterando que la participación ciudadana es esencial para mantener el orden.

Finalmente, Tomás Gutiérrez enfatizó que este caso confirma que cuando hay comunicación, denuncia y coordinación, se obtienen resultados concretos en favor de la seguridad de las colonias, por lo que reiteró el llamado a la ciudadanía a seguir colaborando con las corporaciones policiacas.

