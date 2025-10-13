Coahuila blindará su seguridad con 15 nuevos cuarteles: Manolo Jiménez

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, reiteró que mantiene una fuerte inversión en infraestructura de seguridad, que contempla la construcción de 15 nuevos cuarteles, tanto militares como estatales, programados para el próximo verano.

El mandatario estatal señaló durante la inauguración del nuevo Centro de Control y Comando (C2) en Ramos Arizpe que la continuidad de la estrategia de blindaje implementada en la entidad, está enfocada en proteger la Región Sureste y todo el estado.

“Seguimos invirtiendo en seguridad, seguimos blindando la región sureste y blindando Coahuila”, declaró el Gobernador al presentar el nuevo C2 que se enlaza con el C4 estatal. Detalló que, con este esfuerzo conjunto y la instalación de nuevas cámaras, se está logrando aumentar el sistema de videovigilancia en Ramos Arizpe a más de 400 dispositivos.

Jiménez Salinas adelantó que las inversiones en seguridad continuarán, incluyendo la entrega de parque vehicular y la construcción de infraestructura clave.