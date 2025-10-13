Coahuila blindará su seguridad con 15 nuevos cuarteles: Manolo Jiménez
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Estarán listos en junio de 2026; además, fortalecen la videovigilancia en Ramos Arizpe
El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, reiteró que mantiene una fuerte inversión en infraestructura de seguridad, que contempla la construcción de 15 nuevos cuarteles, tanto militares como estatales, programados para el próximo verano.
El mandatario estatal señaló durante la inauguración del nuevo Centro de Control y Comando (C2) en Ramos Arizpe que la continuidad de la estrategia de blindaje implementada en la entidad, está enfocada en proteger la Región Sureste y todo el estado.
TE PUEDE INTERESAR: Manolo Jiménez destaca inversión histórica en programas de salud mental en Coahuila
“Seguimos invirtiendo en seguridad, seguimos blindando la región sureste y blindando Coahuila”, declaró el Gobernador al presentar el nuevo C2 que se enlaza con el C4 estatal. Detalló que, con este esfuerzo conjunto y la instalación de nuevas cámaras, se está logrando aumentar el sistema de videovigilancia en Ramos Arizpe a más de 400 dispositivos.
Jiménez Salinas adelantó que las inversiones en seguridad continuarán, incluyendo la entrega de parque vehicular y la construcción de infraestructura clave.
Señaló que para el inicio de octubre la entidad “prácticamente arrancará uno más... o sea, para octubre estamos entregando y arrancando 15 cuarteles entre los del ejército y los nuestros”.
El Gobernador confirmó que la meta es que estos 15 cuarteles se encuentren operando en junio del próximo año, reforzando la presencia de las fuerzas de seguridad en distintas regiones.Al ser cuestionado sobre si esto convertiría a Coahuila en el estado con más cuarteles, el mandatario aseguró que ya lo son en la parte militar y destacó la calidad de la fuerza estatal.
“Yo pienso que somos hoy en día somos el estado que más cuarteles militares tiene (...) sin duda somos los que tenemos la mejor policía o de las mejores policías estatales, al menos la más efectiva”, sentenció.
TE PUEDE INTERESAR: Arranca Manolo Jiménez programa de apoyo a ganaderos con inversión de 650 mdp
En materia económica, el Gobernador enfatizó que la seguridad es la prioridad número uno en la definición del presupuesto estatal del próximo año, el cual sigue definiéndose en función de la parte federal.
Finalmente, sobre el manejo de la deuda, informó que analizan opciones para mejorar las finanzas aprovechando la nueva calificación de riesgo que obtuvo el estado.
“Con la nueva calificación que tenemos de semáforo verde se puede acceder a mejores tasas y eso nos puede dar eh pues un eh un mayor flujo y bueno, pues un producto más cómodo para el estado”, concluyó.