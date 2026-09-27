Camioneta con placa extranjera choca por alcance a taxi en Parras
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Los vehículos fueron llevados a Seguridad Pública mientras los conductores buscan un acuerdo; se descartaron personas lesionadas
PARRAS, COAH.- Una camioneta Ford, de placa extranjera, impactó por alcance contra un vehículo de alquiler la tarde de este domingo sobre la Calzada del Márquez, en Parras de la Fuente, dejando únicamente daños materiales.
Los hechos fueron reportados cerca de las 14:00 horas al sistema de emergencias 911, por lo que de inmediato se enviaron unidades de atención al lugar.
Al sitio acudieron elementos de Bomberos, quienes revisaron a los ocupantes de ambos vehículos y confirmaron que no presentaban lesiones, por lo que no fue necesario realizar traslados médicos.
Las autoridades indicaron que la unidad Ford no frenó a tiempo y terminó impactando contra la parte trasera del automóvil de alquiler. Tras el accidente, ambos vehículos quedaron en el lugar mientras se realizaban las diligencias correspondientes.
Posteriormente, las unidades fueron trasladadas a las instalaciones de Seguridad Pública, donde quedaron resguardadas mientras los conductores llegan a un acuerdo sobre la reparación de los daños.
Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y elaboraron el informe correspondiente para determinar la responsabilidad de los involucrados.