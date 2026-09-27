Camioneta con placa extranjera choca por alcance a taxi en Parras

Los hechos fueron reportados cerca de las 14:00 horas al sistema de emergencias 911, por lo que de inmediato se enviaron unidades de atención al lugar.

PARRAS, COAH.- Una camioneta Ford, de placa extranjera, impactó por alcance contra un vehículo de alquiler la tarde de este domingo sobre la Calzada del Márquez, en Parras de la Fuente , dejando únicamente daños materiales.

Al sitio acudieron elementos de Bomberos, quienes revisaron a los ocupantes de ambos vehículos y confirmaron que no presentaban lesiones, por lo que no fue necesario realizar traslados médicos.

Las autoridades indicaron que la unidad Ford no frenó a tiempo y terminó impactando contra la parte trasera del automóvil de alquiler. Tras el accidente, ambos vehículos quedaron en el lugar mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Posteriormente, las unidades fueron trasladadas a las instalaciones de Seguridad Pública, donde quedaron resguardadas mientras los conductores llegan a un acuerdo sobre la reparación de los daños.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y elaboraron el informe correspondiente para determinar la responsabilidad de los involucrados.