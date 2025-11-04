Camioneta sin luces provoca choque en carretera Parras–General Cepeda

Coahuila
/ 4 noviembre 2025
    Las víctimas viajaban en una camioneta Chevrolet con destino al ejido Huariche. FOTO: PEDRO PESINA

Dos mujeres y una menor resultaron lesionadas tras el impacto de las unidades

Una camioneta estacionada sin luces sobre la carretera Parras–General Cepeda provocó un accidente la noche de este lunes, dejando como saldo a dos mujeres y una menor lesionadas.

El percance fue reportado alrededor de las 19:00 horas al sistema de emergencias 911. Elementos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios a las víctimas.

Al llegar, los paramédicos localizaron a los heridos dentro de una camioneta Chevrolet, y tras valorarlos, los trasladaron a la Clínica 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Parras para recibir atención médica.

De acuerdo con la versión del conductor, el grupo se dirigía hacia el ejido Huariche cuando se impactaron de frente contra otra camioneta que se encontraba estacionada sobre la vía, sin luces encendidas.

$!Resultaron lesionadas dos mujeres y una menor de edad.
Resultaron lesionadas dos mujeres y una menor de edad. FOTO: PEDRO PESINA

Sin embargo, al momento de la llegada de las autoridades, solo se hallaba el vehículo afectado, ya que la otra unidad —presuntamente responsable del accidente— habría sido retirada del lugar con ayuda de otro automóvil.

Elementos de la Policía Civil de Coahuila tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con el paradero del vehículo involucrado.

Accidentes
Seguridad

Parras de la Fuente

