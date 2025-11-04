Camioneta sin luces provoca choque en carretera Parras–General Cepeda

Una camioneta estacionada sin luces sobre la carretera Parras–General Cepeda provocó un accidente la noche de este lunes, dejando como saldo a dos mujeres y una menor lesionadas.

El percance fue reportado alrededor de las 19:00 horas al sistema de emergencias 911. Elementos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios a las víctimas.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: descartan agresión en caso de mujer en periférico, fue discusión de pareja

Al llegar, los paramédicos localizaron a los heridos dentro de una camioneta Chevrolet, y tras valorarlos, los trasladaron a la Clínica 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Parras para recibir atención médica.

De acuerdo con la versión del conductor, el grupo se dirigía hacia el ejido Huariche cuando se impactaron de frente contra otra camioneta que se encontraba estacionada sobre la vía, sin luces encendidas.