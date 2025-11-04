Saltillo: descartan agresión en caso de mujer en periférico, fue discusión de pareja

Tras investigar el caso de una mujer que aparentemente habría sido arrojada de un vehículo en movimiento el pasado lunes, en periférico Luis Echeverría y bulevar Felipe J. Mery, las autoridades concluyeron que no hubo violencia y que la mujer descendió del automóvil por voluntad propia. Además dejaron claro que el vehículo no tenía que ver con el servicio de aplicación.

El reporte, recibido la noche del lunes, provocó una movilización al suroriente de la ciudad. Elementos del Agrupamiento Violeta y de la Policía Municipal acudieron al lugar tras una llamada a los números de emergencia que alertaba sobre una posible agresión.

Como parte de las indagatorias, se realizaron entrevistas y se revisaron los registros de videovigilancia, especialmente los de una gasolinera donde el vehículo involucrado se había detenido momentos antes de la escena donde fue auxiliada la mujer.

De acuerdo con las autoridades, el automóvil es propiedad de la pareja de la mujer, con quien sí había tenido una discusión minutos antes del reporte; sin embargo, los videos muestran que ella descendió del vehículo por su cuenta mientras el conductor ingresaba a la gasolinera a cargar combustible.



En los videos se aprecia que la mujer bajó del vehículo para orinar en una de las jardineras del establecimiento y fue en ese momento, cuando la mujer se quedó en el lugar y el vehículo avanzó.

Las autoridades siguieron el protocolo correspondiente y citaron a la mujer este martes en el Centro de Empoderamiento y Justicia, donde confirmó que la discusión con su pareja no derivó en un acto violento y en su testimonio, señaló que la discusión que había tenido con su pareja, se trató de una situación personal por lo que decidió no presentar denuncia formal.

Finalmente, las autoridades descartaron que el hecho estuviera relacionado con una aplicación de transporte, como se dijo en un principio, ya que el hombre había acudido a recogerla a su centro de trabajo.