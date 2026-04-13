Cancelaciones de Magnicharters generan ajustes en agencias de viajes de Saltillo

En días recientes, la empresa suspendió operaciones por un período aproximado de dos semanas debido a problemas logísticos, lo que dejó a pasajeros sin poder realizar viajes programados, principalmente hacia destinos turísticos como Cancún y otras playas del país.

Las recientes cancelaciones de vuelos de la aerolínea Magnicharters a nivel nacional han comenzado a generar reacciones en agencias de viajes de Saltillo, donde operadores turísticos han tenido que ajustar opciones para clientes ante la incertidumbre.

De acuerdo con agencias de viajes consultadas en la ciudad, la situación ha obligado a modificar la oferta de paquetes turísticos, priorizando otras aerolíneas para evitar riesgos a los clientes.

Algunos operadores señalaron que, ante el panorama actual, ya no recomiendan contratar servicios con dicha empresa y optan por ofrecer vuelos con otras compañías, incluso dentro de paquetes completos que incluyen hospedaje y traslados.

“Se puede realizar el viaje sin problema, pero con otros operadores”, coincidieron.

INCERTIDUMBRE ENTRE VIAJEROS

La situación también ha generado dudas entre quienes planean vacacionar en los próximos meses, especialmente en personas que buscan su primer viaje en avión o paquetes todo incluido.

Agencias locales confirmaron que han recibido consultas de clientes preocupados por posibles cancelaciones o afectaciones, lo que ha llevado a reforzar la recomendación de evitar intermediarios con problemas operativos.

Incluso, algunos trabajadores del sector indicaron que clientes previamente afectados han sido canalizados a instancias como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para atender sus casos.