Cancelaciones de Magnicharters generan ajustes en agencias de viajes de Saltillo

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Coahuila
/ 13 abril 2026
    Cancelaciones de Magnicharters generan ajustes en agencias de viajes de Saltillo
    Agencias de viajes en Saltillo han optado por ofrecer alternativas ante la incertidumbre generada por la cancelación de vuelos de Magnicharters. FREEPIK

Viajeros buscan certeza tras suspensión de operaciones de Magnicharters

Las recientes cancelaciones de vuelos de la aerolínea Magnicharters a nivel nacional han comenzado a generar reacciones en agencias de viajes de Saltillo, donde operadores turísticos han tenido que ajustar opciones para clientes ante la incertidumbre.

En días recientes, la empresa suspendió operaciones por un período aproximado de dos semanas debido a problemas logísticos, lo que dejó a pasajeros sin poder realizar viajes programados, principalmente hacia destinos turísticos como Cancún y otras playas del país.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/suspende-magnicharters-sus-vuelos-por-2-semanas-NE19955459

De acuerdo con agencias de viajes consultadas en la ciudad, la situación ha obligado a modificar la oferta de paquetes turísticos, priorizando otras aerolíneas para evitar riesgos a los clientes.

Algunos operadores señalaron que, ante el panorama actual, ya no recomiendan contratar servicios con dicha empresa y optan por ofrecer vuelos con otras compañías, incluso dentro de paquetes completos que incluyen hospedaje y traslados.

“Se puede realizar el viaje sin problema, pero con otros operadores”, coincidieron.

INCERTIDUMBRE ENTRE VIAJEROS

La situación también ha generado dudas entre quienes planean vacacionar en los próximos meses, especialmente en personas que buscan su primer viaje en avión o paquetes todo incluido.

Agencias locales confirmaron que han recibido consultas de clientes preocupados por posibles cancelaciones o afectaciones, lo que ha llevado a reforzar la recomendación de evitar intermediarios con problemas operativos.

Incluso, algunos trabajadores del sector indicaron que clientes previamente afectados han sido canalizados a instancias como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para atender sus casos.

https://vanguardia.com.mx/informacion/que-pasara-con-los-viajeros-afectados-por-magnicharters-aerolinea-que-cancelo-vuelos-BE19959329

SIN AFECTACIÓN GENERALIZADA

Pese al contexto, agencias señalaron que no se trata de una afectación generalizada en el sector turístico local, ya que existen múltiples opciones de aerolíneas y operadores que permiten mantener la oferta de viajes sin mayores complicaciones.

No obstante, recomendaron a los viajeros verificar con detalle qué empresa opera su paquete antes de realizar cualquier pago, así como optar por agencias establecidas que puedan ofrecer alternativas en caso de imprevistos.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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