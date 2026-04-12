¿Qué pasará con los viajeros afectados por Magnicharters, aerolínea que canceló vuelos?

La empresa Grupo Aéreo Monterrey, S. A. de C. V. (Magnicharters) dio a conocer la cancelación de sus vuelos programados de las siguientes dos semanas debido a un problema de logística. ¿QUÉ PASARÁ CON LOS VIAJEROS? A través de un comunicado, la compañía indicó que atiende la situación para encontrar una solución, mientras que las quejas de turistas por la suspensión repentina que los dejó varados en aeropuertos. La ‘Aerolínea Turística de México’, informó a la opinión pública que, “debido a problemas logísticos, los vuelos programados durante las próximas dos semanas no podrán llevarse a cabo”.

“A nuestros clientes les comunicamos que enfrentamos esta situación con la debida diligencia para solucionarla”, añadió el Grupo Aéreo Monterrey, S.A. de C.V. en su comunicado.

Ante la situación, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), reveló que las aerolíneas y los grupos aeroportuarios trabajaron en conjunto en un plan de atención para los pasajeros en tránsito. ”Ante ello, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), da a conocer que las aerolíneas y los grupos aeroportuarios trabajan en conjunto en un plan de atención para los pasajeros en tránsito”, se indicó. Por lo que las personas con viajes programados en Magnicharters, en los aeropuertos de Quintana Roo (Cancún), Yucatán (Mérida) y Oaxaca (Huatulco), “podrán acercarse a los mostradores de las aerolíneas Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris para que se les brinde el apoyo posible”, se informó.

¿QUÉ HACER SI TU VUELO SE RETRASA O CANCELA? Si tu vuelo se retrasa o se cancela en México, las aerolíneas están obligadas por ley a informarte, asistirte y compensarte según el tiempo de demora. Estos derechos están establecidos en la Ley de Aviación Civil y en la Ley Federal de Protección al Consumidor, y aplican a todas las personas pasajeras. De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), las aerolíneas deben garantizar un trato digno y brindar información clara en todo momento. Esto incluye: * Motivos del retraso o cancelación * Políticas de compensación * Medidas de seguridad * Procedimientos para presentar quejas Además, toda la información —ya sea en sitios web, mostradores o dentro del avión— debe ser veraz, clara y no inducir a confusión.

COMPENSACIONES SEGÚN EL TIEMPO DE RETRASO Cuando la demora es responsabilidad de la aerolínea, existen compensaciones mínimas que deben cumplirse: * En caso de 1 a 2 horas: El consumidor tiene derecho a acceder a descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino, y alimentos y bebidas. * En caso de más de 2 horas y hasta 4: El consumidor podrá obtener un descuento mínimo del 7.5% sobre el precio del boleto. * En caso de más de 4 horas o cancelación: La o el pasajero puede elegir entre: 1. Reembolso del boleto (o parte no utilizada) + indemnización mínima del 25% 2. Transporte sustituto en el siguiente vuelo disponible + alimentos y, si aplica, hospedaje y transporte terrestre 3. Reprogramación del vuelo en otra fecha + indemnización mínima del 25% CUÁNDO SE TIENE DERECHO A OBTENER LAS COMPENSACIONES POR ATRASO O CANCELACIÓN Las compensaciones económicas deben entregarse en un plazo máximo de 10 días naturales después de la reclamación. En cambio, alimentos, bebidas y hospedaje deben proporcionarse de inmediato, al momento del retraso o cancelación. Mientras que, en caso de que decidas cancelar tu vuelo, puedes solicitar el reembolso total del boleto dentro de las primeras 24 horas después de la compra. Después de ese periodo, aplican las condiciones de la aerolínea.

OBLIGACIONES DE LAS AEROLÍNEAS SEGÚN PROFECO Las aerolíneas deben: * Informar desde la compra todos los términos, condiciones y costos (incluyendo tarifas, impuestos y comisiones). * Notificar oportunamente cualquier cambio o retraso. * Mantener actualizada la información en todos sus canales de atención ESTO DEBES HACER SI NO RESPETAN TUS DERECHOS Si la aerolínea incumple, puedes acudir a los módulos de atención de Profeco ubicados en aeropuertos, especialmente durante temporadas vacacionales. También puedes presentar una queja a través de: * Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 / 800 468 8722 * Correo electrónico: denunciasprofeco@profeco.gob.mx * Redes sociales: X (@AtencionProfeco y @Profeco) y Facebook (ProfecoOficial)

RECOMENDACIONES PARA VIAJEROS Para evitar complicaciones, se recomienda: * Guardar comprobantes y pases de abordar. * Tomar evidencia del retraso o cancelación * Solicitar información por escrito en el aeropuerto * Revisar previamente las políticas de la aerolínea La flota de la empresa consta de 12 aeronaves Boeing 737 que enlazan las Ciudad de México y Monterrey con destinos turísticos como Puerto Vallarta, en Jalisco; Huatulco y Puerto Escondido, en Oaxaca; Cancún y la Riviera Maya, en Quintana Roo; así como Mérida, en Yucatán. En su página revela que cuenta con diferentes destinos en todo el país, por lo que cuenta con 5 rutas principales: - Ciudad de México hacia Cancún, Riviera Maya, Huatulco, Ixtapa Zihuatanejo, Puerto Vallarta, Los Cabos y Mérida. - Monterrey hacia Cancún, Ixtapa, Mazatlán, Orlando, Puerto Vallarta, Los Cabos, Las Vegas y Acapulco. - León, Guadalajara, San Luis Potosí y Aguascalientes hacia Cancún. - Chihuahua a Cancún, Puerto Vallarta y Mazatlán. - Mazatlán a Chihuahua, Monterrey y Los Cabos. En diciembre del 2025, la empresa se volvió viral por una situación con un piloto del vuelo 780 con dirección a Cancún, el cual retuvo a las pasajeras y los pasajeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), al argumentar falta de pago a al menos 300 empleados.

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