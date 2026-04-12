Suspende Magnicharters sus vuelos por 2 semanas

De forma intempestiva, la aerolínea Magnicharters canceló ayer sus operaciones y advirtió que la suspensión se extenderá por dos semanas, dejando varados a un número no aclarado de viajeros. La empresa atribuyó las cancelaciones a “problemas logísticos” sin dar detalles, pero la aerolínea se encuentra en medio de una crisis operativa marcada por adeudos, falta de viáticos y ausencia de personal en aeropuertos.

La cancelación afectó a pasajeros como el de un vuelo de Cancún a Monterrey, quienes quedaron a su suerte en la terminal de Quintana Roo.

“Estoy varado en Cancún porque cancelaste tu vuelo 162”, reclamó un usuario a la aerolínea en redes. “Nadie de tu gente hizo acto de presencia para informar y resolver. Prácticamente huyeron”. Anoche, el Gobierno federal pidió que los usuarios varados en Cancún, Mérida y Huatulco se acerquen a los mostradores de Aeroméxico, Viva Aerobús y Volaris para que se les brinde apoyo.

La suspensión de operaciones de la aerolínea se dio entre versiones difundidas por personal del sector aeronáutico de que los pilotos se habrían negado a volar por falta de viáticos y adeudos. No es la primera señal de crisis: en diciembre, un piloto se negó a despegar del AICM por el adeudo de más de cinco meses de su salario.

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