Suspende Magnicharters sus vuelos por 2 semanas

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México
/ 12 abril 2026
    Suspende Magnicharters sus vuelos por 2 semanas
    Magnicharters atribuyó cancelaciones a “problemas logísticos” sin dar detalles, pero la aerolínea se encuentra en medio de crisis operativa marcada por adeudos, falta de viáticos y ausencia de personal en aeropuertos. REFORMA

La cancelación afectó a pasajeros del vuelo Cancún-Monterrey, y quienes quedaron a su suerte en Quintana Roo

De forma intempestiva, la aerolínea Magnicharters canceló ayer sus operaciones y advirtió que la suspensión se extenderá por dos semanas, dejando varados a un número no aclarado de viajeros.

La empresa atribuyó las cancelaciones a “problemas logísticos” sin dar detalles, pero la aerolínea se encuentra en medio de una crisis operativa marcada por adeudos, falta de viáticos y ausencia de personal en aeropuertos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/piloto-de-magnicharters-retiene-avion-de-cancun-a-cdmx-por-horas-denuncia-falta-de-pago-LJ18666490

La cancelación afectó a pasajeros como el de un vuelo de Cancún a Monterrey, quienes quedaron a su suerte en la terminal de Quintana Roo.

“Estoy varado en Cancún porque cancelaste tu vuelo 162”, reclamó un usuario a la aerolínea en redes. “Nadie de tu gente hizo acto de presencia para informar y resolver. Prácticamente huyeron”.

Anoche, el Gobierno federal pidió que los usuarios varados en Cancún, Mérida y Huatulco se acerquen a los mostradores de Aeroméxico, Viva Aerobús y Volaris para que se les brinde apoyo.

https://vanguardia.com.mx/vida/que-hacer-si-tu-vuelo-se-retrasa-o-cancela-profeco-explica-tus-derechos-como-pasajero-OK19756091

La suspensión de operaciones de la aerolínea se dio entre versiones difundidas por personal del sector aeronáutico de que los pilotos se habrían negado a volar por falta de viáticos y adeudos.

No es la primera señal de crisis: en diciembre, un piloto se negó a despegar del AICM por el adeudo de más de cinco meses de su salario.

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