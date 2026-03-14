Candelillazo 2026 reúne a cientos de aficionados al off-road en Candela

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Coahuila
/ 14 marzo 2026
    Candelillazo 2026 reúne a cientos de aficionados al off-road en Candela
    Los participantes recorrieron rutas entre cerros, terracería y tramos de lodo. LIDIET MEXICANO

La actividad reunió a ruteros provenientes de distintas regiones.

Cientos de aficionados al off-road participaron en el Candelillazo 2026, evento encabezado por el alcalde Fernando Juárez, que reunió a ruteros de distintas regiones y generó una importante derrama económica para el municipio de Candela.

Durante la jornada, los participantes recorrieron algunos de los paisajes más representativos del municipio, enfrentando desafiantes rutas entre cerros, caminos de terracería y tramos de lodo, lo que mantuvo la adrenalina al máximo entre competidores y asistentes.

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$!El evento se ha consolidado como una de las actividades más esperadas en la región.
El evento se ha consolidado como una de las actividades más esperadas en la región. LIDIET MEXICANO

La llegada de visitantes también representó un beneficio para los comerciantes locales, quienes reportaron un incremento en sus ventas debido a la afluencia de turistas y participantes que acudieron al evento.

$!Las condiciones del recorrido mantuvieron un ambiente de adrenalina entre competidores y asistentes.
Las condiciones del recorrido mantuvieron un ambiente de adrenalina entre competidores y asistentes. LIDIET MEXICANO

El alcalde Fernando Juárez destacó la relevancia del Candelillazo, al señalar que este tipo de actividades no solo fomentan el deporte y la convivencia, sino que también impulsan la economía del municipio.

Señaló que el Candelillazo se ha consolidado como una de las actividades más esperadas en la región, al reunir a familias completas en un ambiente de música, convivencia y tradición.

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Los visitantes, además de disfrutar de las rutas, también aprovecharon para conocer la hospitalidad y los atractivos de Candela, lo que reafirma al municipio como un destino turístico dentro de Coahuila.

Finalmente, el alcalde agradeció a los participantes y turistas que formaron parte de esta edición, y destacó que el éxito del evento motiva a continuar impulsando actividades que promuevan el turismo y el desarrollo económico local.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

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