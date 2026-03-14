Candelillazo 2026 reúne a cientos de aficionados al off-road en Candela

Cientos de aficionados al off-road participaron en el Candelillazo 2026, evento encabezado por el alcalde Fernando Juárez, que reunió a ruteros de distintas regiones y generó una importante derrama económica para el municipio de Candela. Durante la jornada, los participantes recorrieron algunos de los paisajes más representativos del municipio, enfrentando desafiantes rutas entre cerros, caminos de terracería y tramos de lodo, lo que mantuvo la adrenalina al máximo entre competidores y asistentes. TE PUEDE INTERESAR: DSPM, Pronnif y Poder Judicial concentran quejas ante Derechos Humanos en Torreón

La llegada de visitantes también representó un beneficio para los comerciantes locales, quienes reportaron un incremento en sus ventas debido a la afluencia de turistas y participantes que acudieron al evento.

El alcalde Fernando Juárez destacó la relevancia del Candelillazo, al señalar que este tipo de actividades no solo fomentan el deporte y la convivencia, sino que también impulsan la economía del municipio. Señaló que el Candelillazo se ha consolidado como una de las actividades más esperadas en la región, al reunir a familias completas en un ambiente de música, convivencia y tradición. TE PUEDE INTERESAR: Dan último adiós a minero de Pasta de Conchos recuperado tras dos décadas Los visitantes, además de disfrutar de las rutas, también aprovecharon para conocer la hospitalidad y los atractivos de Candela, lo que reafirma al municipio como un destino turístico dentro de Coahuila. Finalmente, el alcalde agradeció a los participantes y turistas que formaron parte de esta edición, y destacó que el éxito del evento motiva a continuar impulsando actividades que promuevan el turismo y el desarrollo económico local.

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