DSPM, Pronnif y Poder Judicial concentran quejas ante Derechos Humanos en Torreón

TORREÓN, COAH.- La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila informó que diversas dependencias municipales y estatales acumularon inconformidades ciudadanas durante los primeros meses de 2026 en Torreón.

Entre las instituciones señaladas con mayor número de casos en Torreón se encuentran la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia de Coahuila, agencias del Ministerio Público de Coahuila y el Poder Judicial del Estado de Coahuila.

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De acuerdo con el reporte publicado por el organismo, las violaciones al derecho a la legalidad y seguridad jurídica fueron las principales causas de las denuncias, seguidas por afectaciones a la libertad y a la integridad y seguridad personal.

REPORTE ESTATAL Y DISTRIBUCIÓN DE CASOS

El informe señala que al cierre de febrero se registraron 166 inconformidades en todo el Estado, siendo Monclova la ciudad con mayor número de reportes, al acumular 44 casos.

En el caso de Torreón se contabilizaron 23 quejas, en las que se vieron involucradas 13 dependencias municipales y estatales.

El documento también precisa que no se registraron señalamientos contra instancias federales, ya que esas denuncias se canalizan directamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

DEPENDENCIAS SEÑALADAS EN EL INFORME

Con tres inconformidades cada una, encabezaron el listado la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón, los Ministerios Públicos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia de Coahuila y el Poder Judicial del Estado de Coahuila.

El reporte también menciona a otras instituciones como la Secretaría de Educación de Coahuila, el Cereso Varonil de Torreón y la Universidad Autónoma de Coahuila a través de su Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Asimismo, aparecen áreas municipales como Plazas y Mercados, Servicios Públicos y el Grupo de Reacción Torreón, además de instituciones educativas como la Preparatoria Venustiano Carranza y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 35.