Dan último adiós a minero de Pasta de Conchos recuperado tras dos décadas

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 14 marzo 2026
    Dan último adiós a minero de Pasta de Conchos recuperado tras dos décadas
    Sus restos fueron identificados recientemente tras ser recuperados del complejo siniestrado ESPECIAL

Familiares y amigos despidieron a José Isabel Minjarez, uno de los trabajadores fallecidos en la tragedia minera de 2006

Familiares y amigos dieron este sábado el último adiós a José Isabel Minjarez, uno de los mineros fallecidos en la tragedia de Mina Pasta de Conchos, cuyos restos fueron recuperados en enero de 2026 e identificados a finales de febrero.

El minero fue velado desde el viernes en una funeraria de la región y este sábado se celebró una misa en su honor en la Parroquia de Guadalupe. Posteriormente, el cortejo fúnebre partió hacia el Panteón Mineral de Palau, donde finalmente descansarán sus restos.

TE PUEDE INTERESAR: Pasta de Conchos: 20 años de impunidad

Minjarez fue el minero número 24 recuperado del complejo el pasado 16 de enero, a más de dos décadas del accidente ocurrido en la mina.

Antes del siniestro, su esposa, María del Refugio López se encontraba organizando una celebración por sus 25 años de matrimonio.

La madrugada del 19 de febrero de 2006, José Isabel cubría el turno nocturno en la mina ocho. Esa mañana de domingo, como era costumbre, su esposa había preparado su ropa y el desayuno con la intención de asistir juntos a misa después de su jornada. Sin embargo, el minero nunca regresó a casa.

Horas después, al encender la radio, escuchó reportes sobre un accidente en una mina ubicada en el ejido Santa María, en el municipio de Sabinas. Poco más tarde, familiares y compañeros confirmaron que se trataba del lugar donde él trabajaba.

TE PUEDE INTERESAR: A 20 años de Pasta de Conchos, exigimos verdad, justicia y no repetición: familias de mineros

El Desastre de la mina Pasta de Conchos ocurrió el 19 de febrero de 2006 a las 2:20 de la madrugada, cuando una explosión de gas grisú provocó un derrumbe en uno de los tiros de la mina, aproximadamente a 200 metros de la plancha de descenso.

Tras la explosión, 11 trabajadores lograron salir con quemaduras de primer y segundo grado, mientras que 65 mineros quedaron atrapados en el interior del complejo. Desde entonces, las labores de recuperación de restos se han realizado de forma gradual en la zona del siniestro.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Pasta de Conchos

Localizaciones


Sabinas

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Coahuila estará construyendo esta nueva alternativa vial que permitiría conectar las salidas al norte y sur sin pasar por el centro de la ciudad.

Saltillo: licitan concesión para construir y explotar nuevo Periférico por 30 años
La táctica de siempre

La táctica de siempre
true

Reforma electoral: Tras revés, Morena alista patada a sus aliados y opositores
true

POLITICÓN: Plan B de Sheinbaum, entre alertas de expertos y el ‘cobro de factura’
Varios tractocamiones fueron colocados sobre la vialidad para impedir el paso.

Bloquean transportistas retorno en la Saltillo-Monterrey

Esto, ya que el líder de Irán, Mojtaba Jamenei, dijo que el Estrecho de Ormuz deberá permanecer cerrado y advirtió que todas las bases de E.U. en la región serán cerradas.

Prevé la EIA recorte de 8 millones de barriles diarios por guerra en Medio Oriente
Julio Rodríguez, jugador de Halcones de Saltillo, ingresó en el segundo tiempo ante un combinado de la Liga Premier FMF.

De Saltillo a la Selección: Julio Rodríguez suma minutos con el selectivo de la Liga TDP
Scott Bessent declaró el jueves 12 de marzo que Rusia no se beneficiaría significativamente del levantamiento de las sanciones, pero reconoció que sí obtendría algún beneficio financiero.

Trump retira las sanciones a Rusia en medio del bloqueo de petróleo de Irán