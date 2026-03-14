Dan último adiós a minero de Pasta de Conchos recuperado tras dos décadas

Familiares y amigos dieron este sábado el último adiós a José Isabel Minjarez, uno de los mineros fallecidos en la tragedia de Mina Pasta de Conchos, cuyos restos fueron recuperados en enero de 2026 e identificados a finales de febrero.

El minero fue velado desde el viernes en una funeraria de la región y este sábado se celebró una misa en su honor en la Parroquia de Guadalupe. Posteriormente, el cortejo fúnebre partió hacia el Panteón Mineral de Palau, donde finalmente descansarán sus restos.

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Minjarez fue el minero número 24 recuperado del complejo el pasado 16 de enero, a más de dos décadas del accidente ocurrido en la mina.

Antes del siniestro, su esposa, María del Refugio López se encontraba organizando una celebración por sus 25 años de matrimonio.

La madrugada del 19 de febrero de 2006, José Isabel cubría el turno nocturno en la mina ocho. Esa mañana de domingo, como era costumbre, su esposa había preparado su ropa y el desayuno con la intención de asistir juntos a misa después de su jornada. Sin embargo, el minero nunca regresó a casa.

Horas después, al encender la radio, escuchó reportes sobre un accidente en una mina ubicada en el ejido Santa María, en el municipio de Sabinas. Poco más tarde, familiares y compañeros confirmaron que se trataba del lugar donde él trabajaba.

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El Desastre de la mina Pasta de Conchos ocurrió el 19 de febrero de 2006 a las 2:20 de la madrugada, cuando una explosión de gas grisú provocó un derrumbe en uno de los tiros de la mina, aproximadamente a 200 metros de la plancha de descenso.

Tras la explosión, 11 trabajadores lograron salir con quemaduras de primer y segundo grado, mientras que 65 mineros quedaron atrapados en el interior del complejo. Desde entonces, las labores de recuperación de restos se han realizado de forma gradual en la zona del siniestro.