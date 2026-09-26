Capacita el FBI a policías de Saltillo en delitos cibernéticos

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    Capacita el FBI a policías de Saltillo en delitos cibernéticos
    Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad de Saltillo, participó en las actividades de capacitación e intercambio con autoridades de Nuevo León. CORTESÍA

Policías de Saltillo participaron en un taller del FBI sobre amenazas cibernéticas, inteligencia artificial, criptoactivos y técnicas de investigación

Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo recibieron capacitación especializada del Buró Federal de Investigaciones (FBI) para fortalecer sus herramientas en la investigación y combate de delitos cibernéticos.

El taller “Herramientas de Investigación de Delitos Cibernéticos” reunió a policías de Saltillo con elementos de la Policía de San Pedro Garza García, Nuevo León, y personal de la Fiscalía General de la República (FGR) en Nuevo León.

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La capacitación se desarrolló en las instalaciones del Colegio de Desarrollo y Estrategia Policial de San Pedro Garza García y estuvo enfocada en conocimientos relacionados con la investigación de delitos cometidos mediante tecnologías digitales.

$!Policías de Saltillo participaron en el taller sobre investigación de delitos cibernéticos impartido por el FBI.
Policías de Saltillo participaron en el taller sobre investigación de delitos cibernéticos impartido por el FBI. CORTESÍA

Entre los temas abordados estuvieron los conceptos básicos de las amenazas cibernéticas, el uso de inteligencia artificial, los criptoactivos y las técnicas para realizar entrevistas a personas con perfiles relacionados con actividades cibernéticas.

Por parte de Saltillo participaron elementos de la Unidad de la Policía Cibernética, así como integrantes del Agrupamiento Contra Delitos de Alto Impacto y del Agrupamiento Contra Robo de Vehículos.

Al taller acudió también el comisionado de Seguridad de Saltillo, Miguel Ángel Garza Félix, quien destacó que la capacitación forma parte de las acciones de actualización permanente de la corporación.

De acuerdo con el alcalde Javier Díaz González, la participación de Saltillo en este ejercicio fue posible a partir de las gestiones realizadas ante la Embajada de Estados Unidos en México durante una visita a la Ciudad de México.

$!Elementos de la Policía Cibernética de Saltillo recibieron capacitación sobre amenazas digitales, inteligencia artificial y criptoactivos.
Elementos de la Policía Cibernética de Saltillo recibieron capacitación sobre amenazas digitales, inteligencia artificial y criptoactivos. CORTESÍA

El objetivo, señaló, es ampliar los conocimientos y capacidades de los elementos municipales para atender los retos que representan las nuevas modalidades delictivas y reforzar las labores de prevención.

“Para nuestro alcalde Javier Díaz la seguridad es prioridad de prioridades y esta capacitación es reflejo de que se trabaja constantemente en ello. Es velar siempre por la mejora continua”, afirmó Garza Félix.

Al término del taller, el comisionado de Seguridad de Saltillo sostuvo una reunión con José Luis David Kuri, secretario de Seguridad Pública de San Pedro Garza García, además de personal del FBI.

El encuentro permitió intercambiar experiencias y analizar posibles mecanismos de colaboración entre ambas corporaciones.

Como parte de los acuerdos, se planteó realizar una reunión posterior entre los mandos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo y la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro Garza García.

$!La capacitación reunió a policías de Saltillo, San Pedro Garza García y personal de la FGR en Nuevo León.
La capacitación reunió a policías de Saltillo, San Pedro Garza García y personal de la FGR en Nuevo León. CORTESÍA

La intención será compartir prácticas relacionadas con proximidad policial, intercambiar experiencias y fortalecer los mecanismos de coordinación entre ambas instituciones.

La capacitación se suma a las acciones de profesionalización de la Policía de Saltillo, particularmente ante la evolución de delitos que utilizan herramientas tecnológicas, plataformas digitales y nuevos mecanismos financieros como los criptoactivos.

$!Mandos de seguridad de Saltillo y San Pedro Garza García acordaron fortalecer el intercambio de experiencias y la coordinación policial.
Mandos de seguridad de Saltillo y San Pedro Garza García acordaron fortalecer el intercambio de experiencias y la coordinación policial. CORTESÍA

Saltillo y San Pedro Garza García han figurado durante los últimos años entre los municipios con mejores indicadores de percepción de seguridad del país, de acuerdo con mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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