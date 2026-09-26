Capacita el FBI a policías de Saltillo en delitos cibernéticos

Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo recibieron capacitación especializada del Buró Federal de Investigaciones (FBI) para fortalecer sus herramientas en la investigación y combate de delitos cibernéticos. El taller “Herramientas de Investigación de Delitos Cibernéticos” reunió a policías de Saltillo con elementos de la Policía de San Pedro Garza García, Nuevo León, y personal de la Fiscalía General de la República (FGR) en Nuevo León.

La capacitación se desarrolló en las instalaciones del Colegio de Desarrollo y Estrategia Policial de San Pedro Garza García y estuvo enfocada en conocimientos relacionados con la investigación de delitos cometidos mediante tecnologías digitales.

Entre los temas abordados estuvieron los conceptos básicos de las amenazas cibernéticas, el uso de inteligencia artificial, los criptoactivos y las técnicas para realizar entrevistas a personas con perfiles relacionados con actividades cibernéticas. Por parte de Saltillo participaron elementos de la Unidad de la Policía Cibernética, así como integrantes del Agrupamiento Contra Delitos de Alto Impacto y del Agrupamiento Contra Robo de Vehículos. Al taller acudió también el comisionado de Seguridad de Saltillo, Miguel Ángel Garza Félix, quien destacó que la capacitación forma parte de las acciones de actualización permanente de la corporación. De acuerdo con el alcalde Javier Díaz González, la participación de Saltillo en este ejercicio fue posible a partir de las gestiones realizadas ante la Embajada de Estados Unidos en México durante una visita a la Ciudad de México.

El objetivo, señaló, es ampliar los conocimientos y capacidades de los elementos municipales para atender los retos que representan las nuevas modalidades delictivas y reforzar las labores de prevención. “Para nuestro alcalde Javier Díaz la seguridad es prioridad de prioridades y esta capacitación es reflejo de que se trabaja constantemente en ello. Es velar siempre por la mejora continua”, afirmó Garza Félix. Al término del taller, el comisionado de Seguridad de Saltillo sostuvo una reunión con José Luis David Kuri, secretario de Seguridad Pública de San Pedro Garza García, además de personal del FBI. El encuentro permitió intercambiar experiencias y analizar posibles mecanismos de colaboración entre ambas corporaciones. Como parte de los acuerdos, se planteó realizar una reunión posterior entre los mandos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo y la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro Garza García.

La intención será compartir prácticas relacionadas con proximidad policial, intercambiar experiencias y fortalecer los mecanismos de coordinación entre ambas instituciones. La capacitación se suma a las acciones de profesionalización de la Policía de Saltillo, particularmente ante la evolución de delitos que utilizan herramientas tecnológicas, plataformas digitales y nuevos mecanismos financieros como los criptoactivos.

Saltillo y San Pedro Garza García han figurado durante los últimos años entre los municipios con mejores indicadores de percepción de seguridad del país, de acuerdo con mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).