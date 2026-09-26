Saltillo refuerza reforestación y limpieza de arroyos ante temporada de lluvias

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    Saltillo refuerza reforestación y limpieza de arroyos ante temporada de lluvias
    Personal municipal realizó la plantación de pinos piñoneros en el camellón del bulevar José Musa de León. CORTESÍA

El Municipio plantó pinos piñoneros y retiró maleza y basura del arroyo Charquillo

El Gobierno Municipal de Saltillo puso en marcha una serie de trabajos de reforestación, limpieza y deshierbe en distintos puntos de la ciudad, con acciones orientadas a recuperar espacios públicos y reducir riesgos asociados a las lluvias.

Como parte del programa “Bosques Urbanos Lineales”, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable llevó a cabo la plantación de árboles de la especie pino piñonero en el camellón central del bulevar José Musa de León.

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$!Cuadrillas de “Aquí Andamos” retiraron maleza y basura acumulada en el arroyo Charquillo.
Cuadrillas de “Aquí Andamos” retiraron maleza y basura acumulada en el arroyo Charquillo. CORTESÍA

Los trabajos se realizan en el tramo comprendido entre el bulevar José Narro Robles y la carretera a Los Valdez, donde el Municipio busca incrementar la presencia de vegetación y generar corredores con mayor cobertura arbórea dentro de la zona urbana.

El alcalde Javier Díaz González señaló que la reforestación forma parte de la estrategia municipal para ampliar los espacios con arbolado y mejorar las condiciones de las áreas públicas.

De manera paralela, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizaron labores de limpieza y deshierbe en el arroyo Charquillo, específicamente en el punto donde cruza el bulevar José María Rodríguez y la calle Carlos Finlay, en la colonia Alpes.

En este sector se retiraron hierba, basura y distintos desechos que se habían acumulado en el cauce, con el objetivo de mantener despejada la zona y disminuir posibles riesgos durante las precipitaciones.

$!Los trabajos de limpieza se realizaron en el cruce del arroyo Charquillo con el bulevar José María Rodríguez.
Los trabajos de limpieza se realizaron en el cruce del arroyo Charquillo con el bulevar José María Rodríguez. CORTESÍA

Las labores de mantenimiento buscan además mejorar las condiciones del entorno para quienes viven en los alrededores y para los automovilistas que circulan por este punto de la ciudad.

El Municipio señaló que ambos trabajos forman parte de las acciones que se realizan en espacios públicos, combinando la recuperación de áreas verdes mediante la reforestación con labores preventivas de limpieza en puntos susceptibles de registrar acumulación de agua y residuos durante las lluvias.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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