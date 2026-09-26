Saltillo refuerza reforestación y limpieza de arroyos ante temporada de lluvias

El Gobierno Municipal de Saltillo puso en marcha una serie de trabajos de reforestación, limpieza y deshierbe en distintos puntos de la ciudad, con acciones orientadas a recuperar espacios públicos y reducir riesgos asociados a las lluvias. Como parte del programa “Bosques Urbanos Lineales”, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable llevó a cabo la plantación de árboles de la especie pino piñonero en el camellón central del bulevar José Musa de León.

Los trabajos se realizan en el tramo comprendido entre el bulevar José Narro Robles y la carretera a Los Valdez, donde el Municipio busca incrementar la presencia de vegetación y generar corredores con mayor cobertura arbórea dentro de la zona urbana. El alcalde Javier Díaz González señaló que la reforestación forma parte de la estrategia municipal para ampliar los espacios con arbolado y mejorar las condiciones de las áreas públicas. De manera paralela, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizaron labores de limpieza y deshierbe en el arroyo Charquillo, específicamente en el punto donde cruza el bulevar José María Rodríguez y la calle Carlos Finlay, en la colonia Alpes. En este sector se retiraron hierba, basura y distintos desechos que se habían acumulado en el cauce, con el objetivo de mantener despejada la zona y disminuir posibles riesgos durante las precipitaciones.

Las labores de mantenimiento buscan además mejorar las condiciones del entorno para quienes viven en los alrededores y para los automovilistas que circulan por este punto de la ciudad. El Municipio señaló que ambos trabajos forman parte de las acciones que se realizan en espacios públicos, combinando la recuperación de áreas verdes mediante la reforestación con labores preventivas de limpieza en puntos susceptibles de registrar acumulación de agua y residuos durante las lluvias.