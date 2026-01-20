Capacitan a brigadistas de Saltillo para combate de incendios forestales

Brigadistas del Municipio de Saltillo participaron en el curso para combatientes de incendio forestal impartido por la Secretaría de Medio Ambiente en Coahuila, con el objetivo de reforzar sus conocimientos y habilidades ante la temporada de riesgo.

El director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés, informó que la finalidad principal es que los brigadistas se mantengan en constante capacitación, ya que son quienes estarán al frente en la atención y combate de incendios forestales y situaciones de riesgo.

“Ellos son quienes estarán al frente en la atención y combate de incendios forestales y riesgos inminentes, por ello la importancia de la capacitación permanente”, señaló el funcionario.

Agregó que, por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, este trabajo se realiza en coordinación con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, para fortalecer la preparación del personal operativo.

El curso fue impartido por Leonel Pérez Gómez, coordinador de Incendios Forestales en Coahuila, y contó con la participación de 22 brigadistas del municipio de Saltillo, así como elementos de Protección Civil de Ramos Arizpe.

Olache Valdés destacó que con esta capacitación se refrenda el compromiso de las autoridades municipales y estatales de fortalecer al personal operativo, contribuyendo a la protección de los recursos naturales y a la seguridad de la ciudadanía.

Durante el curso estuvieron presentes René Medina Morales, subsecretario de Incendios Forestales del Estado; Francisco Torres Aguirre, subdirector de Recursos Naturales; y Francisco Javier Sifuentes Cantú, coordinador de la brigada de incendios forestales de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.