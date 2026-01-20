Capacitan a brigadistas de Saltillo para combate de incendios forestales

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 20 enero 2026
    Capacitan a brigadistas de Saltillo para combate de incendios forestales
    El objetivo es mantener a los brigadistas en constante preparación. FOTO: CORTESÍA

Participaron 22 brigadistas de Saltillo y elementos de Protección Civil de Ramos Arizpe

Brigadistas del Municipio de Saltillo participaron en el curso para combatientes de incendio forestal impartido por la Secretaría de Medio Ambiente en Coahuila, con el objetivo de reforzar sus conocimientos y habilidades ante la temporada de riesgo.

El director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés, informó que la finalidad principal es que los brigadistas se mantengan en constante capacitación, ya que son quienes estarán al frente en la atención y combate de incendios forestales y situaciones de riesgo.

TE PUEDE INTERESAR: Arrancarán cuadrillas de limpieza y rehabilitación urbana en Saltillo

“Ellos son quienes estarán al frente en la atención y combate de incendios forestales y riesgos inminentes, por ello la importancia de la capacitación permanente”, señaló el funcionario.

Agregó que, por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, este trabajo se realiza en coordinación con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, para fortalecer la preparación del personal operativo.

El curso fue impartido por Leonel Pérez Gómez, coordinador de Incendios Forestales en Coahuila, y contó con la participación de 22 brigadistas del municipio de Saltillo, así como elementos de Protección Civil de Ramos Arizpe.

Olache Valdés destacó que con esta capacitación se refrenda el compromiso de las autoridades municipales y estatales de fortalecer al personal operativo, contribuyendo a la protección de los recursos naturales y a la seguridad de la ciudadanía.

TE PUEDE INTERESAR: Con una inversión superior a 150 millones de pesos, arranca el Programa Alimentario en Coahuila

Durante el curso estuvieron presentes René Medina Morales, subsecretario de Incendios Forestales del Estado; Francisco Torres Aguirre, subdirector de Recursos Naturales; y Francisco Javier Sifuentes Cantú, coordinador de la brigada de incendios forestales de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Temas


Capacitación
incendios

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Trump: Hombre con hambre

Trump: Hombre con hambre
true

Trump: Un año que parece un siglo
true

POLITICÓN: Respira Saltillo aire tóxico de 120 ladrilleras, identificadas como focos de contaminación
El vehículo Nissan Tsuru quedó con severos daños tras ser impactado por el tren en el cruce ferroviario.

‘No escuché el tren’: conductor es embestido y resulta lesionado en Saltillo

Estiman que PIB global crecería 611 mil millones de dólares de eliminarse la piratería.

Alcanza mercado global de piratería 467 mil millones de dólares: OCDE
El plantel cerró la jornada en la jaula de bateo y con ejercicios de acondicionamiento físico.

Algodoneras del Unión Laguna afinan detalles para debutar en la LMS 2026
Brian Ledezma, Isaac Briones y Ángel Carrizalez, formados en los Lobos de la UAdeC, encabezan el refuerzo de talento local de los Dinos de Saltillo rumbo a la temporada de la LFA 2.0.

Dinos apuestan por talento de Lobos de la UAdeC y refuerzan su roster rumbo a la LFA
Zonas residenciales que antes eran vibrantes son ahora pueblos fantasma donde cuadra tras cuadra reina la oscuridad.

Siria: un paisaje de ruinas tras 13 años de guerra y el desafío de reconstruir un país pulverizado