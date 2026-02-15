Capacitan a Comités Distritales rumbo al Proceso Electoral Local 2025-2026

En el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2025-2026, los Comités Distritales Electorales reciben capacitación por parte de personal de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y la Unidad Técnica de Paridad e Inclusión del Instituto Electoral de Coahuila.

Estas acciones forman parte de los preparativos para la próxima jornada electoral, en la que las y los coahuilenses estarán llamados a participar para renovar un total de 25 cargos del Congreso del Estado.

De acuerdo con la autoridad electoral, de estos espacios, 16 serán electos por el principio de mayoría relativa, mientras que 9 corresponderán a la vía de representación proporcional.

Como parte del calendario oficial del proceso, se estableció que el periodo de precampañas se desarrollará del 1 al 20 de marzo, mientras que las campañas electorales se llevarán a cabo del 5 de mayo al 3 de junio.

La jornada electoral está programada para el próximo 7 de junio, fecha en la que la ciudadanía podrá acudir a las urnas para elegir a sus representantes en el Poder Legislativo estatal.

Con estas capacitaciones, el órgano electoral busca fortalecer las capacidades operativas de los comités distritales y garantizar el adecuado desarrollo del proceso democrático en la entidad.