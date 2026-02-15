Capacitan a Comités Distritales rumbo al Proceso Electoral Local 2025-2026

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 15 febrero 2026
    Capacitan a Comités Distritales rumbo al Proceso Electoral Local 2025-2026
    El objetivo es fortalecer la preparación operativa de los comités distritales. CORTESÍA

La capacitación es impartida por personal del Instituto Electoral de Coahuila

En el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2025-2026, los Comités Distritales Electorales reciben capacitación por parte de personal de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y la Unidad Técnica de Paridad e Inclusión del Instituto Electoral de Coahuila.

Estas acciones forman parte de los preparativos para la próxima jornada electoral, en la que las y los coahuilenses estarán llamados a participar para renovar un total de 25 cargos del Congreso del Estado.

TE PUEDE INTERESAR: El 28 de febrero deberán separarse de su cargo quienes busquen contender en Coahuila

De acuerdo con la autoridad electoral, de estos espacios, 16 serán electos por el principio de mayoría relativa, mientras que 9 corresponderán a la vía de representación proporcional.

Como parte del calendario oficial del proceso, se estableció que el periodo de precampañas se desarrollará del 1 al 20 de marzo, mientras que las campañas electorales se llevarán a cabo del 5 de mayo al 3 de junio.

La jornada electoral está programada para el próximo 7 de junio, fecha en la que la ciudadanía podrá acudir a las urnas para elegir a sus representantes en el Poder Legislativo estatal.

Con estas capacitaciones, el órgano electoral busca fortalecer las capacidades operativas de los comités distritales y garantizar el adecuado desarrollo del proceso democrático en la entidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En 2025, México alcanzó 204 inversiones provenientes de 20 países, por un valor de 9 mil 263.89 millones de dólares.

Cuarto en inversión y segundo en empleos: el balance del sector automotriz de Coahuila
Coahuila está entre los estados que en 2026 no han registrado ningún contagio de sarampión.

Coahuila refuerza cerco contra el sarampión: suman 23 casos sospechosos
El edificio, construido en 1898, fue oficialmente nombrado recinto “Libertad, Igualdad y Fraternidad”. FOTOS: HÉCTOR GARCÍA

Logia Masónica coahuilense refuerza su legado histórico: Develan placa en centenario templo de Saltillo
Augusto Ramos Melo aspira a dirigir la Canacar a nivel nacional.

El saltillense Augusto Ramos Melo se perfila para presidir CANACAR
¡Por fin...! Cita en el IMSS

¡Por fin...! Cita en el IMSS
Julio Scherer Ibarra: ¡Chuza!

Julio Scherer Ibarra: ¡Chuza!
Saltillo es la ciudad de Coahuila con más personas sancionadas por violencia contra las mujeres.

Coahuila acumula más de mil 500 personas sancionadas por violencia contra las mujeres

El nuevo plazo para parar labores por parte del sindicato administrativo de la UAAAN, es el 17 de abril, de no llegar a un acuerdo con Rectoría.

Saltillo: Se salva la Narro de huelga... por ahora