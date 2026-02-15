$!¿Dónde puedes vacunarte contra el sarampión en Saltillo a partir de este lunes 16 de febrero?

El sarampión dejó de ser una referencia histórica o una enfermedad asociada únicamente a erupciones cutáneas. En 2026, el virus vuelve a colocarse en el centro de la agenda sanitaria nacional por su alta capacidad de contagio: puede permanecer suspendido en el aire hasta dos horas después de que una persona infectada abandonó un espacio cerrado. Ante este panorama epidemiológico, autoridades de salud han intensificado el llamado a la población considerada “rezagada”, así como a adultos que no tengan certeza de haber completado su esquema de vacunación. La recomendación es clara: cualquier persona de entre 10 y 49 años que no pueda comprobar la aplicación de sus dos dosis debe acudir a recibir un refuerzo de la vacuna doble viral (SR). TE PUEDE INTERESAR: ¿Regresa el cubrebocas?... será obligatorio en estos estados por brote de sarampión En zonas donde ya se han identificado brotes activos, se implementa además la llamada “dosis cero” para bebés de entre 6 y 11 meses. Esta aplicación ofrece protección inmediata ante el riesgo, aunque no sustituye las dosis obligatorias contempladas en el esquema regular a los 12 y 18 meses de edad.

CAMBIO DE ENFOQUE: PREPARACIÓN ANTE LA PRESENCIA DEL VIRUS Para facilitar el acceso, la Secretaría de Salud federal puso a disposición la plataforma digital “¿Dónde me vacuno?”, donde la población puede consultar la ubicación de más de 21 mil módulos disponibles en todo México para la aplicación del biológico. Sin embargo, para quienes no tengan acceso a tecnología o prefieran atención directa, se habilitarán módulos fijos y brigadas en distintos puntos estratégicos.

Bajo el marco del programa “Mejora Coahuila”, brigadas de salud realizarán recorridos casa por casa y se instalarán en puntos fijos a partir de este lunes 16 de febrero. El objetivo es garantizar que la población cuente con el esquema completo, especialmente en sectores como Mirasierra y Misión Cerritos, considerados prioritarios dentro de la estrategia preventiva. CALENDARIO Y SEDES La jornada se desarrollará principalmente en horarios matutinos, salvo una excepción vespertina el 18 de febrero. El calendario anunciado es el siguiente: 16 de febrero (10:00 a 13:00 horas): módulos en Al Súper Mirasierra y brigada de barrido en la colonia Mirasierra. 17 de febrero (10:00 a 13:00 horas): atención en el Jardín de Niños Mirasierra. 18 de febrero (15:00 a 18:00 horas): brigada de barrido en la colonia Hacienda Narro. 19 de febrero (10:00 a 13:00 horas): módulo en Al Súper Mirasierra. 20 de febrero (10:00 a 13:00 horas): atención en el Jardín de Niños Misión Cerritos y brigada en la colonia Mirasierra. 21 de febrero (10:00 a 13:00 horas): módulo en Al Súper Mirasierra. 22 de febrero (10:00 a 13:00 horas): módulo en la Alameda de Arteaga. Las brigadas de “barrido” contemplan visitas domiciliarias para detectar esquemas incompletos y aplicar las dosis correspondientes, priorizando la protección de la población infantil. Las autoridades sanitarias exhortaron a padres de familia y comunidad en general a ubicar el módulo más cercano y acudir con su cartilla de vacunación. La estrategia busca prevenir brotes y fortalecer la inmunidad colectiva antes de que el virus tenga oportunidad de expandirse.