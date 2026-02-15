Compromete Trump 5 mil mdd para la reconstrucción de Gaza
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
A través de la Junta de Paz, Estados Unidos alista un ambicioso plan para consolidar el alto al fuego
FLORIDA, EU.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los integrantes de su recién creada Junta de Paz han comprometido 5 mil millones de dólares para la reconstrucción de la Franja de Gaza, como parte de un ambicioso plan que busca consolidar el alto el fuego y avanzar hacia la estabilización del territorio palestino devastado por la guerra.
Desde West Palm Beach, Florida, el mandatario anunció que los compromisos financieros y de apoyo en seguridad se formalizarán el próximo jueves, cuando más de 20 países miembros de la junta celebren su primera reunión en Washington. “La Junta de Paz demostrará ser el organismo internacional más trascendental de la historia, y es un honor para mí servir como su presidente”, escribió Trump en redes sociales.
TE PUEDE INTERESAR: Ataque israelí deja 21 muertos en Gaza, entre ellos dos bebés
El republicano no precisó qué países aportarán los recursos económicos ni cuáles enviarán personal para integrar la fuerza internacional de estabilización contemplada en el acuerdo de alto el fuego. Sin embargo, el ejército de Indonesia informó que hasta 8 mil de sus soldados podrían estar listos para finales de junio para un eventual despliegue en Gaza como parte de una misión humanitaria y de paz, lo que representa el primer compromiso firme anunciado públicamente.
La reconstrucción de Gaza representa un desafío mayúsculo. Estimaciones de Naciones Unidas, el Banco Mundial y la Unión Europea calculan que se requerirán alrededor de 70 mil millones de dólares para rehabilitar el territorio, donde tras más de dos años de bombardeos israelíes son escasas las zonas que permanecen intactas.
El acuerdo de alto el fuego, alcanzado el 10 de octubre con mediación estadounidense, contempla la creación de una fuerza armada internacional para mantener la seguridad y supervisar el desarme de Hamás, una de las principales exigencias de Israel. No obstante, hasta ahora pocos países han manifestado interés en participar en esa misión.
TE PUEDE INTERESAR: Trump presenta su Junta de Paz en Davos
Aunque los enfrentamientos más intensos han disminuido, las fuerzas israelíes continúan realizando ataques aéreos y operaciones en áreas bajo su control, lo que mantiene un clima de tensión en la región.
Trump’s Board of Peace to announce $5B in funding for Gaza reconstruction at inaugural meeting https://t.co/0ooZlHmMnB pic.twitter.com/o3F2Tgn1uW— New York Post (@nypost) February 15, 2026
La Junta de Paz, concebida inicialmente como un mecanismo para poner fin al conflicto entre Israel y Hamás, ha ampliado su alcance con la intención de intervenir en otras crisis globales. La iniciativa también ha sido interpretada como un intento de Washington por reposicionarse frente a la ONU y redefinir el orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial, lo que ha generado reservas entre varios aliados europeos.
La reunión inaugural se llevará a cabo en el Instituto de Paz de Estados Unidos Donald J. Trump, edificio que actualmente enfrenta un litigio tras la reestructuración impulsada por la administración republicana. Con información de AP