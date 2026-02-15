Compromete Trump 5 mil mdd para la reconstrucción de Gaza

FLORIDA, EU.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los integrantes de su recién creada Junta de Paz han comprometido 5 mil millones de dólares para la reconstrucción de la Franja de Gaza, como parte de un ambicioso plan que busca consolidar el alto el fuego y avanzar hacia la estabilización del territorio palestino devastado por la guerra.

Desde West Palm Beach, Florida, el mandatario anunció que los compromisos financieros y de apoyo en seguridad se formalizarán el próximo jueves, cuando más de 20 países miembros de la junta celebren su primera reunión en Washington. “La Junta de Paz demostrará ser el organismo internacional más trascendental de la historia, y es un honor para mí servir como su presidente”, escribió Trump en redes sociales.

El republicano no precisó qué países aportarán los recursos económicos ni cuáles enviarán personal para integrar la fuerza internacional de estabilización contemplada en el acuerdo de alto el fuego. Sin embargo, el ejército de Indonesia informó que hasta 8 mil de sus soldados podrían estar listos para finales de junio para un eventual despliegue en Gaza como parte de una misión humanitaria y de paz, lo que representa el primer compromiso firme anunciado públicamente.