Alcohol y cuerpo: lo que realmente ocurre por dentro

El consumo de alcohol forma parte de la vida social de millones de personas, pero su impacto en el cuerpo va mucho más allá del momento de relajación o euforia que puede provocar. En los últimos años, cada vez más investigaciones han puesto en duda la idea de que beber con frecuencia sea inocuo. De hecho, una proporción creciente de adultos está reduciendo su consumo tras conocer mejor sus consecuencias para la salud. TE PUEDE INTERESAR: Cinco acciones clave para mantener tu presión arterial bajo control El alcohol actúa con rapidez en el cerebro. En el corto plazo, puede generar sensación de bienestar, desinhibición y mayor sociabilidad porque afecta neurotransmisores relacionados con el placer y la ansiedad. Sin embargo, su efecto no termina ahí. A largo plazo, el consumo habitual se asocia con cambios en la estructura cerebral. Estudios han encontrado que incluso quienes beben un promedio de una copa al día pueden presentar un volumen cerebral ligeramente menor en comparación con quienes no consumen alcohol. Cuanto mayor es la ingesta, mayor es la reducción observada. Una de las hipótesis es que el alcohol altera el sistema inmunitario del cerebro, incrementando la inflamación y dañando neuronas.

Los primeros tejidos que sufren el impacto directo del alcohol son la boca, la garganta y el esófago. Estas áreas quedan expuestas al acetaldehído, un compuesto tóxico que se produce cuando el cuerpo metaboliza el alcohol. Su contacto repetido aumenta el riesgo de cáncer oral, faríngeo, laríngeo y esofágico. Incluso una copa diaria puede elevar el riesgo de cáncer de boca y garganta en un porcentaje significativo, y el consumo elevado multiplica ese riesgo varias veces. En el sistema cardiovascular, la relación es más compleja. Durante años se creyó que una cantidad moderada de alcohol podía proteger el corazón. Hoy esa idea se revisa con cautela. El consumo excesivo (tres o más copas al día) está claramente asociado con mayor riesgo de infarto e ictus. En cuanto al consumo ligero o moderado, los resultados son mixtos: algunos estudios sugieren un leve aumento del riesgo desde una copa diaria, mientras otros no encuentran beneficios claros frente a la abstinencia. El aparato digestivo también se ve afectado. El estómago y los intestinos, al igual que la boca y la garganta, están en contacto directo con el alcohol y el acetaldehído. Esto los vuelve vulnerables a irritación, inflamación y mayor probabilidad de desarrollar cáncer colorrectal, especialmente en personas que consumen dos o más copas al día de manera constante.