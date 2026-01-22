Capacitan a policías de Arteaga en atención a víctimas de violencia

Coahuila
/ 22 enero 2026
    Capacitan a policías de Arteaga en atención a víctimas de violencia
    Impulsan perspectiva de género en policías de Arteaga mediante capacitación especializada. FOTO: CORTESÍA

La capacitación complementa la inversión en equipamiento y unidades de seguridad.

Con el objetivo de fortalecer la atención a víctimas de violencia y mejorar la proximidad social, 22 elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Arteaga reciben capacitación en la Norma Oficial Mexicana 046, la cual establece los criterios para la prevención, detección y atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres.

La capacitación dio inicio en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, Región Sureste, como parte de las acciones de actualización y profesionalización impulsadas por la Administración Municipal 2025–2027, encabezada por la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores.

TE PUEDE INTERESAR: Llega ‘Cobijando a Arteaga’, para proteger a familias vulnerables contra el frío

El curso es impartido por el licenciado José Ángel Acosta Briones, psicólogo especializado en la materia, y cuenta con la participación del maestro José Gerardo Villarreal Ríos, director general del Centro de Profesionalización, Acreditación, Certificación y Carrera, así como de la licenciada Argelia Quintero Limón, directora del Instituto de Estudios Penales y Formación Profesional.

$!La capacitación inició en instalaciones de la Fiscalía General del Estado, Región Sureste.
Esta capacitación se integra a un esquema integral de fortalecimiento institucional que contempla no sólo la inversión en equipamiento y unidades para los cuerpos de seguridad, sino también la profesionalización del personal operativo, particularmente en áreas sensibles como la prevención, detección y atención de la violencia.

Autoridades destacaron que el reforzamiento de las capacidades humanas es clave para brindar un mejor servicio a la ciudadanía, especialmente en contextos de vulnerabilidad que requieren una actuación informada, con perspectiva de género y estricto apego a los protocolos oficiales.

Se informó que este tipo de actividades continuará realizándose de manera periódica, con el fin de elevar los estándares de respuesta institucional y fortalecer el vínculo entre las corporaciones de seguridad y la comunidad.

