Capacitan a policías de Arteaga en atención a víctimas de violencia

Con el objetivo de fortalecer la atención a víctimas de violencia y mejorar la proximidad social, 22 elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Arteaga reciben capacitación en la Norma Oficial Mexicana 046, la cual establece los criterios para la prevención, detección y atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres.

La capacitación dio inicio en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, Región Sureste, como parte de las acciones de actualización y profesionalización impulsadas por la Administración Municipal 2025–2027, encabezada por la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores.

El curso es impartido por el licenciado José Ángel Acosta Briones, psicólogo especializado en la materia, y cuenta con la participación del maestro José Gerardo Villarreal Ríos, director general del Centro de Profesionalización, Acreditación, Certificación y Carrera, así como de la licenciada Argelia Quintero Limón, directora del Instituto de Estudios Penales y Formación Profesional.