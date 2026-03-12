Capacitan a prestadores de servicios de Cuatro Ciénegas, Coahuila, previo a Semana Santa
La capacitación fue organizada por el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Turismo y Pueblo Mágico
Con el objetivo de fortalecer la atención que se brinda a los visitantes durante la próxima temporada vacacional de Semana Santa, el municipio de Cuatro Ciénegas llevó a cabo una capacitación dirigida a prestadores de servicios turísticos, así como a personal de Seguridad Pública, Protección Civil y servidores públicos que mantienen contacto directo con los turistas que llegan a este Pueblo Mágico.
La actividad fue organizada por el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Turismo y Pueblo Mágico, en coordinación con la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila y el Área de Protección de Flora y Fauna Cuatro Ciénegas, con el propósito de fortalecer la cultura turística y mejorar la calidad en la atención que se brinda a quienes visitan este destino.
Durante la jornada se impartió la capacitación denominada “Embajadores Turísticos e Inteligencia Emocional”, como parte del programa anual La Magia del Turismo – Cultura Turística, en su primera etapa, enfocado en promover una atención más profesional, empática y de calidad hacia los visitantes.
En la capacitación se abordaron temas relacionados con el desarrollo de habilidades para la atención al turista, destacando la importancia de la inteligencia emocional en el trato con los visitantes, así como la responsabilidad que implica promover y cuidar la imagen de un destino turístico reconocido a nivel nacional e internacional.
El alcalde de Cuatro Ciénegas, Víctor Manuel Leija Vega, destacó que la capacitación constante de quienes forman parte del sector turístico es clave para continuar posicionando al municipio como uno de los destinos más atractivos del país.
Señaló que el turismo representa una de las principales fortalezas del municipio, por lo que es fundamental que quienes tienen contacto directo con los visitantes cuenten con las herramientas necesarias para brindar un mejor servicio y atención.
Asimismo, subrayó que estas acciones permiten consolidar el trabajo conjunto entre autoridades y prestadores de servicios, lo que ayudará a que el municipio esté mejor preparado para recibir a los turistas durante los periodos vacacionales.