Capacitan a prestadores de servicios de Cuatro Ciénegas, Coahuila, previo a Semana Santa

Con el objetivo de fortalecer la atención que se brinda a los visitantes durante la próxima temporada vacacional de Semana Santa, el municipio de Cuatro Ciénegas llevó a cabo una capacitación dirigida a prestadores de servicios turísticos, así como a personal de Seguridad Pública, Protección Civil y servidores públicos que mantienen contacto directo con los turistas que llegan a este Pueblo Mágico.

La actividad fue organizada por el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Turismo y Pueblo Mágico, en coordinación con la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila y el Área de Protección de Flora y Fauna Cuatro Ciénegas, con el propósito de fortalecer la cultura turística y mejorar la calidad en la atención que se brinda a quienes visitan este destino.

Durante la jornada se impartió la capacitación denominada “Embajadores Turísticos e Inteligencia Emocional”, como parte del programa anual La Magia del Turismo – Cultura Turística, en su primera etapa, enfocado en promover una atención más profesional, empática y de calidad hacia los visitantes.