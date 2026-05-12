Capacitan a sectores turísticos y de servicios rumbo a evento internacional de fútbol

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó una jornada de capacitación dirigida a representantes de los sectores turístico, comercial y de servicios de la región, como parte de las acciones de preparación ante la próxima realización de un evento internacional de fútbol que atraerá visitantes nacionales y extranjeros al noreste del país. La capacitación denominada “Coahuila Pa’l Mundo” reunió a representantes de museos, hoteles, restaurantes, corporaciones de seguridad, organismos empresariales, comerciantes, prestadores de servicios turísticos y personal de atención al visitante, con el propósito de fortalecer la calidad en la atención y orientación que se brindará a quienes arriben a la región durante las actividades vinculadas con el encuentro deportivo internacional.

Durante la jornada se destacó la relevancia de mantener una coordinación permanente entre autoridades gubernamentales, iniciativa privada y sectores relacionados con la actividad turística, a fin de consolidar estrategias orientadas a fortalecer la hospitalidad, la atención al visitante y la promoción de los principales atractivos turísticos, culturales, gastronómicos y patrimoniales de Saltillo y de la región sureste de Coahuila. En su intervención, Javier Díaz González reconoció la participación y disposición de los distintos sectores involucrados en estas actividades de capacitación, al señalar que este tipo de ejercicios contribuyen a reforzar la preparación institucional y operativa de la ciudad para recibir turismo nacional e internacional.

Asimismo, subrayó que el fortalecimiento de la atención turística representa una oportunidad para impulsar la actividad económica local y consolidar la proyección de Saltillo como un destino competitivo dentro del corredor turístico y de servicios del noreste del país. Por su parte, Martha Moncada Zertuche, encargada del despacho de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila, señaló que estas jornadas permiten fortalecer la sensibilización y profesionalización de quienes mantienen contacto directo con los visitantes, elevando así los estándares de atención y servicio. A su vez, la directora de Turismo Municipal, Lydia María González Rodríguez, destacó la coordinación que se mantiene entre autoridades estatales, municipales y representantes del sector turístico para impulsar acciones conjuntas de preparación, promoción y vinculación regional.

En la jornada participaron integrantes del Cabildo, representantes de instituciones educativas, organismos turísticos, cámaras empresariales, comerciantes y personal de distintos establecimientos de la región, quienes coincidieron en la importancia de trabajar de manera coordinada para ofrecer una experiencia integral y de calidad a los visitantes que arriben a Saltillo.

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