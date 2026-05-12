Capacitan a sectores turísticos y de servicios rumbo a evento internacional de fútbol

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    Capacitan a sectores turísticos y de servicios rumbo a evento internacional de fútbol
    Coordinan esfuerzos para fortalecer promoción turística de Saltillo y la región sureste CORTESÍA

La capacitación “Coahuila Pa’l Mundo” reunió a representantes de diversos sectores turísticos y de servicios

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó una jornada de capacitación dirigida a representantes de los sectores turístico, comercial y de servicios de la región, como parte de las acciones de preparación ante la próxima realización de un evento internacional de fútbol que atraerá visitantes nacionales y extranjeros al noreste del país.

La capacitación denominada “Coahuila Pa’l Mundo” reunió a representantes de museos, hoteles, restaurantes, corporaciones de seguridad, organismos empresariales, comerciantes, prestadores de servicios turísticos y personal de atención al visitante, con el propósito de fortalecer la calidad en la atención y orientación que se brindará a quienes arriben a la región durante las actividades vinculadas con el encuentro deportivo internacional.

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Durante la jornada se destacó la relevancia de mantener una coordinación permanente entre autoridades gubernamentales, iniciativa privada y sectores relacionados con la actividad turística, a fin de consolidar estrategias orientadas a fortalecer la hospitalidad, la atención al visitante y la promoción de los principales atractivos turísticos, culturales, gastronómicos y patrimoniales de Saltillo y de la región sureste de Coahuila.

En su intervención, Javier Díaz González reconoció la participación y disposición de los distintos sectores involucrados en estas actividades de capacitación, al señalar que este tipo de ejercicios contribuyen a reforzar la preparación institucional y operativa de la ciudad para recibir turismo nacional e internacional.

$!Turismo, hotelería y comercio participan en capacitación “Coahuila Pa’l Mundo”
Turismo, hotelería y comercio participan en capacitación “Coahuila Pa’l Mundo” CORTESÍA

Asimismo, subrayó que el fortalecimiento de la atención turística representa una oportunidad para impulsar la actividad económica local y consolidar la proyección de Saltillo como un destino competitivo dentro del corredor turístico y de servicios del noreste del país.

Por su parte, Martha Moncada Zertuche, encargada del despacho de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila, señaló que estas jornadas permiten fortalecer la sensibilización y profesionalización de quienes mantienen contacto directo con los visitantes, elevando así los estándares de atención y servicio.

A su vez, la directora de Turismo Municipal, Lydia María González Rodríguez, destacó la coordinación que se mantiene entre autoridades estatales, municipales y representantes del sector turístico para impulsar acciones conjuntas de preparación, promoción y vinculación regional.

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En la jornada participaron integrantes del Cabildo, representantes de instituciones educativas, organismos turísticos, cámaras empresariales, comerciantes y personal de distintos establecimientos de la región, quienes coincidieron en la importancia de trabajar de manera coordinada para ofrecer una experiencia integral y de calidad a los visitantes que arriben a Saltillo.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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