Alianza con Texas abre oportunidades para vitivinicultores de Coahuila: Javier Díaz

El edil destacó que este intercambio permitirá a los productores coahuilenses fortalecer áreas como la mercadotecnia y la promoción turística, además de abrir nuevas oportunidades comerciales para la exportación de vino hacia el mercado texano.

En una reciente gira de trabajo por Austin, Texas, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González , concretó una alianza estratégica orientada a posicionar internacionalmente a los viñedos de la Región Sureste de Coahuila. El convenio establece una hermandad comercial y turística entre las casas vitivinícolas de la región y productores del denominado “Hill Country” de Texas.

“Existe la posibilidad de que los viñedos de Coahuila puedan exportar hacia Texas y generar un importante intercambio de negocios”, señaló Díaz González.

De acuerdo con las cifras presentadas, el potencial de crecimiento es significativo debido a la alta demanda de vino en Texas. El alcalde explicó que, mientras en ese estado se producen alrededor de 20 millones de cajas anuales, el consumo alcanza las 300 millones, lo que representa una importante área de oportunidad para la oferta vitivinícola de Coahuila.

Con el objetivo de fortalecer esta industria, el Ayuntamiento continuará impulsando la ruta turística “Vinos y Dinos”. Díaz González anunció que este año se instalarán 11 dinosaurios adicionales en distintos viñedos de la región, a fin de incrementar la capacidad de atracción y atención de visitantes nacionales y extranjeros.

El proyecto busca consolidar a la Región Sureste no solo como una zona productora de vinos de calidad, sino también como un destino de experiencias turísticas integrales. Con el respaldo de las 22 casas vitivinícolas de la zona, el alcalde confió en que esta sinergia contribuirá al desarrollo económico y al posicionamiento de Coahuila.