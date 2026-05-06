Alianza con Texas abre oportunidades para vitivinicultores de Coahuila: Javier Díaz

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Alianza con Texas abre oportunidades para vitivinicultores de Coahuila: Javier Díaz
    El intercambio permitirá fortalecer la mercadotecnia y promoción turística de los viñedos coahuilenses, aseguró Díaz González. OMAR SAUCEDO

El Alcalde de Saltillo anunció acuerdos comerciales y turísticos para fortalecer la ruta “Vinos y Dinos”

En una reciente gira de trabajo por Austin, Texas, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, concretó una alianza estratégica orientada a posicionar internacionalmente a los viñedos de la Región Sureste de Coahuila. El convenio establece una hermandad comercial y turística entre las casas vitivinícolas de la región y productores del denominado “Hill Country” de Texas.

El edil destacó que este intercambio permitirá a los productores coahuilenses fortalecer áreas como la mercadotecnia y la promoción turística, además de abrir nuevas oportunidades comerciales para la exportación de vino hacia el mercado texano.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/cada-vez-mas-pasajeros-usan-rutas-alimentadoras-en-saltillo-alcalde-destaca-conectividad-con-zona-hospitalaria-DG20516984

“Existe la posibilidad de que los viñedos de Coahuila puedan exportar hacia Texas y generar un importante intercambio de negocios”, señaló Díaz González.

De acuerdo con las cifras presentadas, el potencial de crecimiento es significativo debido a la alta demanda de vino en Texas. El alcalde explicó que, mientras en ese estado se producen alrededor de 20 millones de cajas anuales, el consumo alcanza las 300 millones, lo que representa una importante área de oportunidad para la oferta vitivinícola de Coahuila.

Con el objetivo de fortalecer esta industria, el Ayuntamiento continuará impulsando la ruta turística “Vinos y Dinos”. Díaz González anunció que este año se instalarán 11 dinosaurios adicionales en distintos viñedos de la región, a fin de incrementar la capacidad de atracción y atención de visitantes nacionales y extranjeros.

El proyecto busca consolidar a la Región Sureste no solo como una zona productora de vinos de calidad, sino también como un destino de experiencias turísticas integrales. Con el respaldo de las 22 casas vitivinícolas de la zona, el alcalde confió en que esta sinergia contribuirá al desarrollo económico y al posicionamiento de Coahuila.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/alcalde-de-saltillo-supervisan-obras-de-repavimentacion-en-colonia-lomas-de-lourdes-EG20516705

En el marco de la misma gira de trabajo, el edil informó que también se realizan gestiones con la administración de Austin para recibir equipamiento destinado a cuerpos de Bomberos y Protección Civil, a través de la Asociación de Ciudades Hermanas, con el propósito de fortalecer la capacidad operativa y de respuesta en materia de seguridad para la población de Saltillo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alianza
vinos

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Libre y soberana

Libre y soberana
true

Rubén Moya sabe mucho, por eso la 4T se resiste a su extradición
true

POLITICÓN: Nepotismo en las pluris: Tony Flores (PT) y Alfonso Danao (MC) aseguran curules para familiares

Protección Civil informó que, pese a las lluvias previstas, el calor persistirá con temperaturas elevadas durante toda la temporada.

Coahuila enfrentará verano extremo: calor intenso y lluvias por fenómeno de ‘El Niño’
La RS-716 operará todos los días con horarios diferenciados entre semana, sábados y domingos.

Inicia operaciones ruta RS-716; conecta oriente y poniente de Saltillo
La monclovense Dafne Quintero volvió al podio internacional con México tras ganar bronce en la prueba de equipo compuesto femenil de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Shanghai 2026.

Dafne Quintero, de Monclova, gana bronce para México en Copa del Mundo de Tiro con Arco en Shanghai
El presidente estadounidense Donald Trump anunció la suspensión de la operación de escolta de buques a través del estrecho de Ormuz, insinuando un avance en las conversaciones de paz con Teherán.

La solución infalible que Trump busca para poner fin a la guerra de Irán tal vez no exista
El mandatario estadounidense atiende a los medios en el exterior de la Casa Blanca, el futuro de la regulación de la inteligencia artificial y los posibles riesgos de ciberseguridad centran las deliberaciones actuales de su gabinete.

La Casa Blanca considera supervisar los modelos de IA antes de su lanzamiento