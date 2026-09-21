Fotógrafo Lico Zertuche escala la chimenea de Zincamex y vuelve a desafiar las alturas en Saltillo

El creador de contenido y fotógrafo saltillense Lico Zertuche volvió a compartir bellas imágenes de la capital de Coahuila desde las alturas, al escalar la antigua chimenea de Zincamex, estructura que se conserva dentro del Biblioparque Norte. A través de sus redes sociales, Zertuche difundió fotografías y videos de la experiencia, en los que se observa su recorrido por las escaleras de la estructura hasta llegar a la parte superior.

Desde ese punto, el influencer manipuló su dron mientras permanecía sentado en lo alto de la chimenea. Las imágenes captadas muestran una panorámica de Saltillo desde una perspectiva poco habitual. UN POCO DE HISTORIA DE ZINCAMEX La estructura forma parte de los vestigios de Zincamex, una planta industrial que durante décadas estuvo vinculada con la producción de zinc y ácido sulfúrico en el norte de la ciudad.

La empresa comenzó operaciones en la década de 1960 como parte de los proyectos de impulso a la industria metalúrgica en la región. Durante sus años de actividad generó empleos y tuvo un papel relevante en el desarrollo industrial de esa zona de Saltillo. Sin embargo, las emisiones de la planta también provocaron críticas entre habitantes de la ciudad. El complejo dejó de operar hacia finales de la década de 1980, en un contexto marcado por problemas financieros y cuestionamientos relacionados con la contaminación ambiental.

Tras el cierre, el antiguo complejo industrial dejó un pasivo ambiental que durante años representó un reto para su saneamiento. Con el paso del tiempo, los terrenos fueron recuperados para su integración a espacios públicos. De aquel complejo industrial permanece la chimenea, actualmente dentro del Biblioparque Norte, donde se ha convertido en uno de los elementos que recuerdan el pasado industrial de Saltillo. OTRA INCURSIÓN EN LAS ALTURAS La nueva publicación de Zertuche ocurre después de que en julio pasado protagonizara otra polémica por ingresar a zonas elevadas de inmuebles históricos de Saltillo para obtener fotografías y videos.

En aquella ocasión, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo informó que iniciaría un procedimiento administrativo luego de detectar material grabado sin autorización en la Casa Purcell y el Teatro García Carrillo. En sus publicaciones, Lico Zertuche suele recurrir al humor, el spanglish y situaciones relacionadas con el consumo, las relaciones familiares y los círculos sociales exclusivos. ACTIVIDADES DE RIESGO La reciente incursión en Zincamex se relaciona con una práctica conocida como roofing, una modalidad de exploración urbana que consiste en acceder y ascender edificios, estructuras industriales, puentes, grúas u otras construcciones para llegar a puntos elevados y obtener fotografías o videos. Aunque quienes realizan este tipo de actividades suelen establecer reglas para evitar daños a las estructuras o accesos forzados, la práctica implica riesgos considerables debido a la altura, las condiciones de las instalaciones y la posibilidad de una caída.

El caso también ocurre en un contexto reciente en Saltillo en el que se han difundido imágenes de jóvenes motociclistas realizando maniobras peligrosas sobre el bulevar Venustiano Carranza. En esos videos se observa a conductores levantar la parte delantera de sus motocicletas para realizar el llamado “caballito” mientras circulan entre vehículos. Las maniobras se realizaron sobre una vialidad abierta al tránsito, sin condiciones especiales para este tipo de prácticas, lo que generó preocupación entre usuarios de redes sociales por el riesgo de accidentes.