Captan a oso paseando y dándose un ‘banquete’ en San Pedro, Nuevo León (VIDEO)
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El ejemplar fue observado la mañana de este sábado en Valle de San Ángel, una zona residencial cercana a la Sierra Madre y al Parque Ecológico Chipinque
Un oso negro fue captado la mañana de este sábado por ciudadanos mientras buscaba alimento en un área residencial de Valle de San Ángel, en San Pedro Garza García, Nuevo León.
El avistamiento ocurrió aproximadamente a las 9:00 horas. En las imágenes, grabadas desde un automóvil, se observa al ejemplar junto a un contenedor mientras come entre bolsas y envolturas esparcidas en el suelo.
Después de permanecer algunos momentos en el lugar, el oso continuó recorriendo el sector, ubicado cerca de la Sierra Madre y del Parque Ecológico Chipinque, donde habita esta especie.
En fechas recientes se han reportado otros avistamientos de osos negros en zonas residenciales de San Pedro Garza García, principalmente en sectores próximos a áreas naturales, de acuerdo con reportes periodísticos.
Entre los puntos donde se ha documentado recientemente la presencia de ejemplares se encuentran Olinalá y sectores cercanos a Chipinque, por lo que el avistamiento de este sábado se suma a los registros en áreas habitacionales ubicadas en las inmediaciones de la Sierra Madre.