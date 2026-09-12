Captan a oso paseando y dándose un ‘banquete’ en San Pedro, Nuevo León (VIDEO)

Un oso negro fue captado la mañana de este sábado por ciudadanos mientras buscaba alimento en un área residencial de Valle de San Ángel, en San Pedro Garza García, Nuevo León.

El avistamiento ocurrió aproximadamente a las 9:00 horas. En las imágenes, grabadas desde un automóvil, se observa al ejemplar junto a un contenedor mientras come entre bolsas y envolturas esparcidas en el suelo.