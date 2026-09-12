Captan a oso paseando y dándose un ‘banquete’ en San Pedro, Nuevo León (VIDEO)

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Coahuila
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    Captan a oso paseando y dándose un ‘banquete’ en San Pedro, Nuevo León (VIDEO)
    El oso fue captado entre bolsas y envolturas de comida en un sector residencial de Valle de San Ángel, en San Pedro Garza García. TOMADA DE VIDEO

El ejemplar fue observado la mañana de este sábado en Valle de San Ángel, una zona residencial cercana a la Sierra Madre y al Parque Ecológico Chipinque

Un oso negro fue captado la mañana de este sábado por ciudadanos mientras buscaba alimento en un área residencial de Valle de San Ángel, en San Pedro Garza García, Nuevo León.

El avistamiento ocurrió aproximadamente a las 9:00 horas. En las imágenes, grabadas desde un automóvil, se observa al ejemplar junto a un contenedor mientras come entre bolsas y envolturas esparcidas en el suelo.

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Después de permanecer algunos momentos en el lugar, el oso continuó recorriendo el sector, ubicado cerca de la Sierra Madre y del Parque Ecológico Chipinque, donde habita esta especie.

En fechas recientes se han reportado otros avistamientos de osos negros en zonas residenciales de San Pedro Garza García, principalmente en sectores próximos a áreas naturales, de acuerdo con reportes periodísticos.

Entre los puntos donde se ha documentado recientemente la presencia de ejemplares se encuentran Olinalá y sectores cercanos a Chipinque, por lo que el avistamiento de este sábado se suma a los registros en áreas habitacionales ubicadas en las inmediaciones de la Sierra Madre.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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