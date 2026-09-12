Polémica alcaldesa de Tlaquepaque usa camioneta ‘prestada’ con placas de Coahuila

La alcaldesa morenista de Tlaquepaque, Jalisco, Laura Imelda Pérez Segura, utiliza para sus traslados una camioneta de lujo que, según declaró la propia funcionaria, es prestada y no pertenece al Ayuntamiento. El vehículo porta placas de Coahuila, cuyo registro fue dado de alta en San Pedro de las Colonias. Se trata de una Chevrolet Cheyenne ZR2 Bison blanca, modelo 2025, con placas EZ-0435-D. De acuerdo con información de Agencia Reforma, el precio de factura de la unidad asciende a un millón 653 mil 868 pesos, incluido el IVA y sin considerar el costo del blindaje con el que contaría el vehículo.

VANGUARDIA consultó información del registro de las placas, en el que aparece como propietario Eduardo Javier Víctor González, de 28 años, con domicilio registrado en el ejido La Fe, en San Pedro de las Colonias, Coahuila. La matrícula fue dada de alta el 29 de enero de 2026 y se encuentra activa. La camioneta no aparece en la declaración patrimonial que Pérez Segura presentó el 14 de mayo de este año. En ese documento, según reportó Agencia Reforma, la alcaldesa declaró únicamente dos automóviles Honda, con valores de 654 mil 900 y 178 mil pesos, respectivamente. Al ser cuestionada sobre la procedencia de la Cheyenne, Pérez Segura aseguró que el vehículo no es de su propiedad ni pertenece al Gobierno municipal. “No tengo comentarios, (no figura en declaración patrimonial porque) no, no es propia ni tampoco del Ayuntamiento”, respondió. La alcaldesa tampoco reveló quién le facilitó el vehículo. Al preguntarle si podía informar la identidad de la persona que le prestó la camioneta, reiteró: “No tengo comentarios”. Agencia Reforma reportó que el propietario registrado de la unidad proporcionó ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) un domicilio en la calle Volcán Cofre de Perote 2007 interior B, en la colonia El Colli Urbano, en Zapopan, Jalisco.

Al acudir a esa dirección, el medio encontró un cuarto dentro de una vecindad donde, según vecinos consultados, vive una mujer. Ante el Instituto Nacional Electoral (INE), González habría proporcionado otro domicilio, ubicado en la calle Volcán Ajusco 2092, a cuatro cuadras del primero. En este segundo inmueble, Agencia Reforma localizó a un hombre que se identificó como Jesús González, quien aseguró que Eduardo Javier Víctor González no vivía ahí y que tampoco lo conocía. La información de Agencia Reforma señala además que el uso de placas foráneas podría permitir que determinadas infracciones viales cometidas en Jalisco no sean cobradas mediante convenios interestatales, debido a que esa entidad mantiene acuerdos de este tipo con Guanajuato, Michoacán, Zacatecas y Oaxaca. Pérez Segura también se traslada acompañada por cuatro escoltas y una camioneta Ford F-150 4x4 blanca con matrícula del Estado de México, cuyo valor, de acuerdo con la información publicada por la agencia, alcanza 1.3 millones de pesos. La alcaldesa ha estado bajo cuestionamientos luego de que se dio a conocer que asignó a un policía municipal como escolta de su perro “Junior”, antecedente que también fue retomado por Agencia Reforma al documentar el vehículo utilizado por la funcionaria.

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