Capturan en Coahuila a uno de los presuntos responsables de homicidio de policía ministerial en NL

Coahuila
/ 13 febrero 2026
    Las órdenes de aprehensión se ejecutaron tras labores de investigación coordinadas. CORTESÍA

Juan “N”, de 29 años, y Miguel “N”, de 28, fueron detenidos en Coahuila y Zacatecas, respectivamente, mediante órdenes de aprehensión

MONTERREY, NL.– Por el homicidio de un agente ministerial asesinado durante el rescate de una víctima de secuestro, dos hombres fueron detenidos en los estados de Coahuila y Zacatecas, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

La dependencia señaló que, en seguimiento a los hechos registrados el 26 de enero de 2025 en el municipio de García, donde el agente Édgar Alan Ochoa Martínez perdió la vida en cumplimiento de su deber, se ejecutaron órdenes de aprehensión en contra de Juan “N”, de 29 años, y Miguel “N”, de 28.

Ambos fueron plenamente identificados. Juan fue detenido en Coahuila, mientras que Miguel fue capturado en Zacatecas.

$!El crimen ocurrió el 26 de enero de 2025 durante una intervención antisecuestro.
El crimen ocurrió el 26 de enero de 2025 durante una intervención antisecuestro. CORTESÍA

“Estas acciones son resultado del trabajo coordinado de la Fiscalía Especializada Antisecuestros y la Agencia Estatal de Investigaciones, como parte del compromiso permanente de esclarecer el caso y llevar ante la justicia a quienes atentaron contra la vida del elemento de la Fiscalía Antisecuestros”, precisó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas con la colaboración de las autoridades de Coahuila y Zacatecas.

