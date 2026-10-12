Capturan en menos de 24 horas a presunto responsable del feminicidio de Alejandra en Matamoros, Coahuila

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Laguna, Carlos Rangel Gámez, confirmó que la detención se efectuó mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión, resultado de las investigaciones iniciadas tras el hallazgo del cuerpo de la joven.

TORREÓN, COAH.- En menos de 24 horas, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila lograron la captura de un joven señalado por su probable participación en el feminicidio de Alejandra Ramírez Cháirez, de 20 años de edad, quien fue localizada sin vida en el ejido Santo Tomás, perteneciente al municipio de Matamoros.

De acuerdo con el funcionario, las diligencias realizadas por agentes investigadores permitieron reunir elementos suficientes para solicitar a un juez el mandamiento judicial contra el presunto implicado, quien quedó a disposición de la autoridad correspondiente.

Rangel Gámez informó que durante este lunes se llevará a cabo la audiencia inicial, en la cual el Ministerio Público expondrá los datos de prueba recabados para sustentar la imputación por el delito de feminicidio.

“Este fue un desafortunado hecho; sin embargo, la autoridad actúa y al momento se tiene a una persona con una orden de aprehensión cumplimentada”, señaló el delegado.

Aunque hasta el momento las autoridades no han revelado el móvil del asesinato ni las circunstancias específicas en las que Alejandra perdió la vida, la Fiscalía confirmó que cuenta con elementos para investigar el caso bajo la clasificación de feminicidio.

El delegado explicó que existen datos dentro de la carpeta de investigación que permiten establecer la presunción de razones de género, aunque evitó proporcionar mayores detalles para no comprometer el procedimiento judicial.

Asimismo, indicó que será después de la audiencia correspondiente cuando la representación social esté en condiciones de ampliar la información sobre los hechos, la probable participación del detenido y los avances del proceso penal.

Por ahora, tampoco se ha dado a conocer públicamente la identidad del presunto responsable ni la posible relación que mantenía con la víctima.

La Fiscalía buscará que el juez de control determine la situación jurídica del imputado conforme a los datos de prueba presentados durante las distintas etapas del proceso.

El asesinato de Alejandra Ramírez Cháirez se suma a una preocupante serie de hechos de violencia contra mujeres registrados recientemente en la Comarca Lagunera.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, en menos de diez días se han perpetrado tres feminicidios en la región, situación que mantiene bajo atención de las autoridades los casos de violencia extrema contra las mujeres.

Con la captura del presunto implicado en el asesinato de Alejandra, las autoridades ministeriales continuarán con las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

La audiencia inicial será determinante para conocer los cargos que formulará el Ministerio Público y las medidas cautelares que, en su caso, solicite para garantizar la continuidad del procedimiento.